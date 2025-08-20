Стоит ли сажать овощи в полнолуние

Сотрудник ПНИПУ Нина Любимова прокомментировала точку зрения, что сажать овощи в полнолуние не следует. Она сказала, что для некоторых культур верно скорее обратное утверждение, заявляет naked-science.ru.

Любимова сказала, что в полнолуние следует сажать картофель, капусту, рис и другие растения, которые растут сопоставимыми темпами. Когда они появляются, Луна убывает, и хрупкий побег лучше защищен от ночных вредителей, пик активности которых бывает в период максимальной освещенности почвы луной.

Предположение, что в определенные фазы спутника Земли растения лучше усваивают питательные вещества из удобрений, по словам эксперта, не имеет обоснований, и ориентирами должны быть скорее такие факторы как состояние почвы и тип культуры.