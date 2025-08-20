Специалисты Россельхознадзора назвали овощи для посадки под зиму

Осень — идеальное время для того, чтобы заложить основу для будущего богатого урожая. Как сообщает URA.RU со ссылкой на рекомендации Россельхознадзора, подзимний посев овощей позволяет растениям укорениться и набраться сил, чтобы с первыми лучами весеннего солнца тронуться в рост.

© Чемпионат.com

Такой приём даёт сразу несколько преимуществ: он обеспечивает ранние и дружные всходы, сокращает объём весенних работ, уменьшает количество сорняков и болезней, а также позволяет собрать урожай на 2-4 недели раньше обычного срока. Это особенно актуально для регионов с коротким и прохладным летом, таких как Урал и Сибирь.

Эксперты составили топ-7 культур, идеально подходящих для осенней посадки.

Озимый чеснок. Сажают в конце сентября — начале октября. Ключевое правило — не вносить свежий навоз, чтобы избежать рыхлых головок. Лук-севок. Посадка до первых заморозков гарантирует отсутствие стрелкования и здоровые, хорошо хранящиеся луковицы. Морковь. Семена сеют в конце октября, когда почва остынет до +2…+3 °C, чтобы избежать преждевременного прорастания. Редис. Посаженный в октябре, он даст первые сочные корнеплоды уже в апреле–мае. Укроп. Осенний посев обеспечит самую раннюю зелень сразу после схода снега. Свёкла. Успевает укорениться осенью и формирует крепкие, ровные корнеплоды. Капуста. Подзимняя посадка позволяет получить ранние и плотные кочаны.

Главные правила успеха — соблюдение сроков и глубины посадки, использование свежих семян и обязательное мульчирование грядок для защиты от вымерзания. Важно также учитывать региональные особенности: на Урале и в Сибири сеют раньше (конец августа — сентябрь), в средней полосе — в октябре–ноябре, а на юге России — вплоть до начала декабря.