Кинолог оценил фильмы для собак

Фильмы для собак очень важны, потому что представители отдельных пород не могут находиться в одиночестве, заявил в разговоре с НСН ветеринарный врач, кинолог Владимир Уражевский.

© РИА Новости

Фильмы для собак очень полезны для социализации животных, а также когда они остаются одни дома без хозяина, заявил НСН ветеринарный врач, кинолог Владимир Уражевский.

Короткометражки специально для собак появятся в Okko. Каждый фильм снят с учетом особенностей восприятия собак ― дихроматического зрения и острого слуха. В интро-эпизоде эксперты объяснят, как животные воспринимают звуки и визуальный контент. Пока запланированы два документальных фильма: неторопливый вестерн «Шерстяной Томагавк» и остросюжетный «Властелин овец», где герой пытается совладать с неуправляемым стадом.

Уражевский подчеркнул важность таких фильмов.

«Фильмы для собак — прекрасное направление. Здорово, что наконец мы дожили до такого прорыва. Фильмы для собак очень полезны для социализации животных, а также когда они остаются одни дома без хозяина. Домашним питомцам будет чем заняться. Они также будут чувствовать, что кто-то рядом есть. Для щенков и некоторых собак с особенностями нервной системы мы настоятельно рекомендуем оставлять включенным радио или свет, когда хозяева уходят. В моей практике был английский бульдог, которого передали другим хозяевам. Он погиб только потому, что новые владельцы не оставили для него включенный свет во время грозы. Его сердце не выдержало стресса. Фильмы для собак очень важны, потому что представители отдельных пород не могут находиться в одиночестве. Маленький щенок, которого забрали от мамы, братьев и сестер испытывает сильный стресс, а такой фильм поможет ему скорее справиться с ним. Подобные ленты существуют уже и для кошек», — рассказал Уражевский.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН назвал невыполнимыми региональные запреты кормить бездомных животных.