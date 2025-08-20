Бегунья впервые тщательно постирала спортивную одежду и осталась в шоке

Бегунья Мадалин Циганович с никнеймом @madalynlucillee из США впервые тщательно постирала спортивную одежду и назвала полученный результат отвратительным. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Студентка Школы рекламы и связей с общественностью при Университете Теннесси отметила, что пользовалась данными предметами гардероба последние четыре-пять лет. При этом она регулярно удаляла с них загрязнения стандартным образом в стиральной машине.

Затем девушка решила постирать спортивную форму, используя буру, соду и стиральный порошок. Так, она поместила одежду в ванну с горячей водой и данной смесью и оставила на несколько часов, после чего увидела, что вода приобрела грязно-коричневый цвет.

«Это самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видела», — отметила Циганович.

