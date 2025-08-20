Чиполлино идет на рекорд: зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук

Московский садовод Александр Чусов вырастил гигантский репчатый лук весом пять килограммов. «Вечерняя Москва» пообщалась с агрономом-любителем и узнала секреты такого продуктивного садоводства.

Заморские семена

Изначально агроном-любитель занимался выращиванием больших тыкв. Но в плотном графике огородника нашлось время и для лука! Он решил вырастить гигантского «Чиполлино» в ноябре 2024 года. Для этого закупил специальные британские семена гигантского репчатого лука из любительской селекции. В обычном магазине, кстати, такие не найти.

Отбираем лучшие семена и создаем для них подходящие условия выращивания. Например, под две тыквы я построил отдельную теплицу почти на 200 квадратных метров. А с ранней весны закапывал в землю провод, который ее подогревал, чтобы внутри была комфортная температура и растения не замерзали, — рассказывает «Вечерней Москве» Александр Чусов.

А вот для лука садовод обустроил укромный уголок прямо в квартире. Там же поставил мощные ультрафиолетовые фитолампы. Потом три раза пересаживал будущих гигантов — сначала в маленькие стаканчики, потом в двухлитровые, а затем и в пятилитровые.

В середине марта садовод вывез растения на дачу, в небольшой парничок с автоматическим обогревом. Каждой луковице достался отдельный так называемый мешок-горшок примерно по 60 литров с питательной смесью. Последнюю партию «гигантов» можно будет срезать уже в сентябре.

То ли еще будет

Но недавно одна из луковиц стала мягкой, и ее пришлось вытянуть чуть раньше, пока она совсем не сгнила. Вес этого экземпляра и составил пять кило.

Правда, это не самый тяжелый «Чиполлино». Есть экземпляр, который весит еще больше. Только сейчас он еще находится в земле. По словам садовода, лук будет самым большим из тех, что когда-либо выращивались в России. Александр хочет срезать его на следующей неделе.

Садовод также планирует побить прошлогодний рекорд страны, установленный им же (тогда он представил луковицу весом три килограмма).

Этот лук по возможности мы отправим на выставку. Так что супчик из него вряд ли попробуем. Но можно попробовать сохранить луковицу, чтобы потом собрать с нее семена, — делится Александр Чусов. — А еще мои знакомые сказали, что гигантский репчатый лук гораздо слаще и сочнее, чем обычный. Вот и узнаем!

Торжественное взвешивание громадных плодов для регистрации в Книге рекордов России состоится 19 сентября 2025 года. В рамках этого мероприятия также будут выставлены гигантские арбузы, кабачки, морковки, большие корзины подсолнухов и другие овощи, на которые все желающие смогут полюбоваться.

Все начиналось с тыквы

Александр Чусов с детства любит высаживать растения. Правда, всерьез стал увлекаться садоводством в 2017 году, когда загорелся идеей вырастить гигантскую тыкву. Тогда овощ вырос весом в целых 432 килограмма. Александр представил тыкву на выставке в Аптекарском огороде.

С того момента у людей вырос интерес к гигантским плодам растений. Вот я и решил более активно заняться их выращиванием, — рассказывает «Вечерней Москве» Александр.

А в 2025 году состоится очередное взвешивание тыкв. Александр намерен побить свой же прошлогодний рекорд в 817 килограммов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Мясникова, кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова:

Не всегда размер овощей говорит об использовании специфических чудо-удобрений. Хотя избыток некоторых элементов питания в составе овоща вполне может указывать на применение садоводом какой-либо из подкормок. При этом как-либо определить «на глаз», использовались ли дополнительные удобрения, пока невозможно. А сами овощи большого размера могут быть банальными переростками. А еще слишком большой размер овощей и фруктов может быть обусловлен их видовой специфичностью. Некоторые особи вырастают большими сами по себе.

И ДРУГИЕ ГИГАНТЫ С ГРЯДКИ

Жительница Ярославской области Ольга Догадаева выращивает гигантские кабачки и арбузы. Они весят десятки килограммов. Чуть меньше — выращенные женщиной свекла, лук и томаты.

В августе 2025 года 13-летний нижегородец Артем Ефремычев вырастил кабачок весом 34,5 килограмма. И срезал, поскольку тот начал лопаться.

Осенью 2024 года в Богородском округе Московской области была выращена свекла весом около 4,3 килограмма и размером почти с голову человека.

В теплице Новошешминского района Татарстана были выращены гигантские помидоры весом 912 и 871 грамм. Такое счастье досталось россиянке Надежде Федоровне. Хозяйка уверена, что большую роль сыграл завоз хорошего перегноя и опрыскивание борной кислотой.

Каролина Овчинникова из Пермского края вырастила в теплице гигантский арбуз весом более 90 килограммов. И вероятно, что сладкий плод еще будет расти. А срезать его получится к сентябрю.

У нас в стране еще и цитрусы выращивают. Так, в 2022 году дважды рекордсменка Маргарита Татаринова смогла вырастить самый большой апельсин весом 756 граммов и гигантский гранат весом 1083 грамма.

У любителей клубники слюнки потекут при виде 250-граммовой красавицы. Такая ягодка была выращена в Японии и она принадлежит к сорту «амаль». Такой особенно популярен в Азии. Там же из этого сорта клубники готовят множество вкусных блюд, в том числе десерты.