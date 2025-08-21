Агроном рассказала, как собрать и сохранить семена для будущего посева

От сбора и хранения семян зависит урожай будущего сезона. Эксперты советуют выбирать только те растения, которые понравились по вкусу. Кроме того, нужно следить, чтобы они не относились к гибридным сортам «F1 их семена не дают потомства, сообщает aif.ru.

По словам агронома Ирины Колесовой, собрать семена из спелого плода можно чайной ложкой. Затем нужно добавить несколько капель воды и оставить на двое суток ферментироваться. За это время с семян сойдет пленка.

После этого семена следует промыть в проточной воде и положить на просушку в сухое место без прямых солнечных лучей. Через день два семена будут готовы к хранению. Лучше всего упаковать их в бумажные конверты. Хранение в полиэтилене снижает лежкость и всхожесть.

Ранее эксперты рассказали, почему клубнику лучше всего сажать в августе. По словам специалистов, растения, посаженные в конце месяца, успевают укорениться до холодов. Такие кустики весной тронутся в рост с большим запасом сил, а плоды начнут созревать раньше. Клубника, посаженная весной, начнет плодоносить по меньшей мере на месяц позже.