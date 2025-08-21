Химик объяснил, почему нельзя смывать в унитаз еду и лекарства

Строительный мусор, остатки еды и лекарства опасны для утилизации через канализацию, поскольку могут привести к засорам, предупредил завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

© unsplash

«Канализацию нельзя использовать как помойку. При сливе в унитаз отходов органического и неорганического типов трубы начинают зарастать и забиваться», — заявил химик в беседе с NEWS.ru.

Он уточнил, что опасно смывать в унитаз вещества, которые способны образовывать взрывоопасные, токсичные и горючие газы, а также органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества, синтетические и натуральные смолы. Строительные материалы, лекарства и остатки пищи также могут привести к серьезным засорам и при накоплении полностью «перекрыть» трубу. Масло после готовки еды также попадает под запрет. Его рекомендуется вовсе сдавать в специализированные организации. Если количества небольшие, то их можно промокнуть салфеткой и выбросить в общий мусор. Ранее «ГлагоL» сообщал, что десять и более кустов могильника на даче могут обернуться уголовным делом и реальным сроком.