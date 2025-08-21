Эксперт объяснил, почему собаки «танцует»

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что «танцы» собаки могут быть вызваны перевозбуждением.

В беседе с РИАМО эксперт отметил, что чрезмерный выплеск эмоций у собаки может привести к «зуми», или «зумис» — внезапному приступу бега.

По словам специалиста, такое поведение, как правило, длится обычно не более двух минут и специально бороться с ним не нужно.

В то же время иногда казалось бы смешные движения собаки могут быть спровоцированы стрессом или более серьёзными неврологическими заболеваниями, сказал кинолог.

«Танцы» собаки часто сигнализируют о боли или дискомфорте. Важно не умиляться, а как можно скорее помочь животному», — добавил эксперт.

