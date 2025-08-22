Что нужно сделать на дачном участке до конца августа

До конца лета — всего ничего, но забот у дачников еще предостаточно. Кандидат биологических наук, гендиректор Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев рассказал «Вечерней Москве», что сейчас нужно обязательно сделать на загородном участке.

Когда у вас одновременно созревают огурцы, кабачки и помидоры, а также яблоки и сливы, немудрено и с ума сойти! Но такого, слава богу, не случается. Случается другое — усталость, ощущение, что вы ничего не успеваете и так далее. Но и с этим можно бороться, если распределить дела, исходя из их срочности и возможности или невозможности их переноса.

Кабачки смело откладываем в сторону: они полежат до более спокойных времен. Огурцы можно поставить бродить перед закатыванием в банки, и как минимум три дня вы о них можете не думать. А вот томаты ждать, пока вы освободитесь, вряд ли будут.

Яблоки? Полежат без потерь только те, что без подгнивших или просто ударенных о землю бочков. Поврежденные плоды срочно пускайте на переработку. Раньше срока созрела и начала опадать красная смородина поздних сортов, обратите на это внимание, а то останетесь без ягод.

Сливы часто, увы, созревают неравномерно. Спелые плоды с повреждениями надо сразу пускать в дело: они мгновенно начинают прокисать и очень привлекательны для насекомых. Способов заготовки слив на зиму — море, самый простой — заморозка; мороженые сливы некоторых сортов довольно вкусны после разморозки, и в любом случае подходят для варки компотов и киселей.

Сажаем зеленушку

День стал ощутимо короче, но кое-какие растения еще могут порадовать вас урожаями. Так, имеют все шансы вырасти зеленные культуры — укроп, кинза, петрушка, рукола. Дайте шанс порадовать вас и редиске, и белой редьке. Можно успеть вырастить и дайкон. Вообще эти культуры сажают обычно в середине июля, но почему не попробовать?

Сажаем луковичные

Начинаем готовиться к весне! Пора сажать те прелестные луковичные, что будут вас радовать уже ранней весной. Мелколуковичные лучше сажать в сетки, как и луковицы тюльпанов.

Сеем сидераты

Речь об огурцах и помидорах. В этом году фитофтора безжалостна, очень располагает к этому и дождливая погода. Ну а когда урожай собран, грядкам нужен уход. Впрочем, перекопать их вы сможете и позже, сейчас посейте на них сидераты, например, горчицу. И красиво будет, и земле хорошо!

Хитрим с бахчевыми

Кусты кабачков, которые начали выметывать пустоцветы, подкормите сначала настоем зеленой травы, а потом — раствором золы. Побеги тыквы — пустые, без завязей, обрежьте, чтобы все питание шло сейчас к тем плодам, что завязались и активно растут.

Сушим вкусноту

Листья черной смородины, мяту и мелиссу, прочие ароматические растения пора срезать, сформировать пучки и подвесить в тени, в зоне, которая хорошо проветривается. Затем высохшие растения можно растереть руками, расфасовать по банкам и герметично их закрыть. Отличные добавки к зимним чаям.

Заботимся о землянике

Пора привести в чувство уставшую плодоносить мелкоплодную земляничку: надо удалить засохшие листья и пустые цветоносы, землю под кустиками взрыхлить, удобрить комплексным удобрением, обложить растения скошенной травой и оставить набираться сил.

«Кормим» компост

Сейчас в компостный ящик отправляется много сырья: очистки овощей и фруктов, отцветшие цветы, плети огурцов, трава после кошения. Переслаивайте землей или торфом эти разнородные слои, так на выходе перегной будет идеальным. Не забывайте поливать компост боверией или триходермой — они помогут перегною стать здоровым.

Делим пионы и ирисы

Если пионы в этом году вас не слишком радовали цветением, значит, им стало «самим от себя душно». Подготовьте места для пересадки! Разрубив корневища, присыпьте места срезов толченым углем или золой, дайте чуть подсохнуть и посадите на новое место. Так же ведут себя и с ирисами, если они чрезмерно загущены. Те пионы и ирисы, что не пересаживаются, можно начать обрезать и подкармливать.

Благодарим кусты

Отплодоносившие кусты смородины и крыжовника скромно ждут, когда вы вспомните, какими вкусными были их ягоды, и решите поблагодарить их за это. Удалите лишние, кривые ветки на этих растениях, прорыхлите землю под ними, накормите сезонным удобрением (хоть бы суперфосфатом), замульчируйте кусты скошенной травой. Кстати, обратите внимание, как быстро она исчезнет под кустами: будто и не было!

Облагораживаем малинник

Ухаживать за ремонтантной малиной еще рано, а за отплодоносившей обычной — самое время. Пока ее можно не обрезать, но подкормить суперфосфатом и замульчировать скошенной травой самое время.

Когда и как обрезать гортензии

Гортензия не так сложна в уходе, но в зависимости от ее вида обрезка кустов меняется.

Метельчатую и древовидную гортензию обрезают весной. Обе выдерживают сильную обрезку, цветут на побегах текущего года. У древовидной обрезают стволы на 15–20 см от земли, у метельчатой оставляют 2–3 почки;

Крупнолистная и дуболистная гортензии цветут на побегах прошлого года и требуют легкой обрезки после цветения.

Хит: шоколадное сливаренье

Существует море вариантов заготовок слив, шоколадное варенье — одна из самых необычных. У вас получится густой, пахнущий сливой и дорогим вином джем.

На 1 кг слив без косточек берут 600 г сахара, 3 ст. ложки какао, ваниль по вкусу и щепотку соли. Сливы надо измельчить блендером, положить в кастрюлю с антипригарной поверхностью, добавить сахар и соль, варить 30–40 минут, уварив массу на треть, после чего добавить какао и ваниль, перемешать, проварить 5 минут, после чего разложить по стерильным банкам и закатать.

«Достаем» из яблок пектин:

Предварительно вымытые и обсушенные полотенцем яблоки осматриваем, удаляем битые бочки, гниль; разрезаем яблоки сначала пополам, удаляем сердцевину, затем режем на дольки примерно одного размера.

Выберите кастрюлю, на всякий случай с антипригарным покрытием, без сколов и ржавчины. Выложите в нее яблоки, залейте отфильтрованной или даже кипяченой водой так, чтобы она слегка покрывала яблоки.

Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, доведите смесь до кипения и проварите на среднем огне около 20 минут — до мягкости яблок. Яблоки можно помешивать, главное, чтобы они не пригорели.

Когда масса станет однородной, снимите кастрюлю с огня. Можно выложить яблоки на марлю и подвесить над миской, чтобы в нее капал сок, или взять дуршлаг, застелить его марлей, выложить в него яблоки и дать им стекать до утра.

Утром соберите полученный сок и слейте его в сотейник, поставьте на небольшой огонь и варите, пока жидкость не уменьшится по объему вдвое (упарится на 50 процентов).

Сок (пектин) сливаем в небольшие банки и закатываем, поскольку в свежем виде сок хранится в холодильнике не более четырех дней. Но лучше его разлить по небольшим емкостям и заморозить. Так он будет храниться 6 месяцев.

