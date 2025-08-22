Зоолог назвал способ борьбы с дрозофилами в домашних условиях

Для этого необходимо своевременно выбрасывать мусор, устранить протечки и ликвидировать перезревшие фрукты.

Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Ос Арутюнян.

«Это плодовые мушки, они живут на всяких фруктах, соответственно, когда у вас залежится фрукт, то они прилетят и с удовольствием отложат туда яйца, будут его сами жевать. Если вы съедите его после, то вам ничего не будет, но это не очень гигиенично. Это то же самое, если по этому яблоку походит большая муха. То есть всегда лучше мыть фрукты перед едой. А если в яблоке уже завелись личинки, то можно даже отравиться. Сама муха проживёт в среднем 20 дней. Ничего в ней опасного, по сути, нет, это безобидное существо, просто надо соблюдать гигиену. Если вы не хотите, чтобы они летали дома, то надо исключить возможность их питания. Надо выносить мусор, кран не должен капать и так далее. В основном они любят фруктики и всякие перезревшие фруктики. Если заводятся дрозофилы, то нужно ликвидировать все интересующие их объекты и открывать окна. Голодная дрозофила учует запах пищи за километр. Она от вас охотно улетит, если у вас не будет того, что её интересует».

Ранее в РАН объяснили нахождение дрозофил на борту биоспутника «Бион-М». Плодовые мушки — хороший материал для экспериментов.

С их помощью можно изучить влияние невесомости и радиации на околополярной орбите. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.