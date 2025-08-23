Стоит ли прививать баклажаны

Баклажан — теплолюбивая культура. Наше питерское лето не совсем подходит для его выращивания. Чтобы растения были сильнее, а урожай выше, баклажаны прививают или на спецподвой или на томаты. Я делаю так:

Эксперимент №8. Выбор подвоя для баклажана. Самый легкий способ прививки

В этом году прививала на томаты-индеты — 'Минусинские' от Балуева и 'Вераче'. Это сильные томаты с большой корневой системой. За счет этого увеличивается площадь питания и в баклажан поступает больше питательных веществ. Томаты более холодостойкие, поэтому корни начинают раньше работать, и привитые на них растения получаются более холодостойкими. И если томаты-подвои устойчивы к болезням, то и привитые на них баклажаны тоже более устойчивы.

Доказательства всего вышесказанного — в фотографиях. Привитые и непривитые баклажаны росли рядом при совершенно одинаковых условиях.