Назвала признак хлороза у яблонь

Агроном Мария Круглова рассказала, что появление жёлтых листьев у яблонь может свидетельствовать о развитии хлороза.

В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметила, что это заболевание характеризуется потерей растением хлорофилла и бледностью листьев.

«Хлороз яблони лечат, опрыскивая растения железосодержащими препаратами, обработку надо повторять каждые 10-14 дней», — сказала Круглова.

По словам специалиста, также поможет в борьбе с хлорозом введение в почву органики и железного купороса (30-80 г на 10 л воды).

