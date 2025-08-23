Волгоградцам рассказали, как можно изменить цвет гортензии
Биолог Валерий Бгашев заявил, что можно избавиться от желтизны листьев растения, которая появляется по истечении нескольких лет.
Для пышного цветения гортензий необходимо поддерживать кислую среду почвы. Хотя в промышленности для этого применяют сильные кислоты, дачникам лучше выбрать более безопасные и доступные средства – соли, такие как железный купорос или сернокислый алюминий. Эти вещества эффективно подкисляют грунт, не представляя сложности в использовании.
Например, сернокислый алюминий входит в состав готовых препаратов типа «Голубая гортензия», но они больше подходят для комнатных условий. Для полива готовят раствор из расчета не менее 50 г вещества на 10 л воды, передает «Крестьянская жизнь.ру».
Если же планируете окраску соцветий с розовой на голубую или синюю, рекомендуется каждые 10 дней вносить в прикорневую зону по 4–5 г подкислителя. Всего 2–3 такие процедуры сильно меняют кислотность, не нанося вреда растениям.