Как вести себя при нападении собаки

Курс подготовки бойцов спецназа состоит не только из освоения способов защиты от человека. Часто спецназовцам приходиться противостоять дрессированным собакам. Такой противник в теории приравнивается в бою к холодному или даже огнестрельному оружию. Но от встречи с агрессивным животным не застрахован никто, а поэтому секреты спецназа при нападении собаки полезно знать каждому.

Тонкости воспитания

Агрессивная, но недрессированная собака нападет на свою жертву сзади или сбоку, пытаясь при этом впиться зубами в конечности. А вот пёс, который прошёл специальную подготовку будет, скорее всего, нападать спереди. В таком случае животному проще справиться со своей жертвой. При таком нападении убить человека, например, кавказская овчарка в состоянии всего за одну минуту.

Дрессированная собака, которой придётся противостоять вооружённому человеку, будет стараться схватить своего противника именно за руку, держащую оружие. Объясняется это стремлением ликвидировать опасность как можно скорее.

В процессе тренировок используют, как правило, водяные пистолеты или любое другое оружие, выстрелы из которых при попадании окажутся чувствительными. Это учит собак не только нападать, но и уклоняться от пуль. Кроме того, кинологи всячески поощряют своих подопечных за укусы в уязвимые места: горло, пах, лицо.

Бой с тенью Автор издания «Как победить любого противника в экстренных ситуациях. Секреты спецназа» Сергей Кашин при нападении собаки рекомендует первым делом унять страх. Животные чувствуют, что их боятся, а поэтому начинают действовать ещё решительнее. Спецназовцы, чтобы не испытывать страха перед четвероногим противником, представляют, что сражаться им предстоит с низкорослым, но очень вспыльчивым и непредсказуемым человеком.

От собаки опасно пытаться убежать. Во-первых, человек тут же окажется спиной к агрессору. А во-вторых, пёс бегает наверняка быстрее – у него же четыре лапы! Собаку можно попытаться отвлечь, кинув в её сторону любой предмет. Этот манёвр позволит выиграть порой такие необходимые доли секунды.

Если же контакта избежать не удалось, то следует постараться принять бой на максимально выгодных для себя условиях. О. Захаров и А. Линниченко в своей книге «Боевая подготовка работников служб безопасности» пишут, что нужно уделить особое внимание лицу, паху и горлу, на которые будет покушаться пёс.

Недрессированную собаку можно попытаться обмануть, притворившись мёртвым. Главное занять такую позу, в которой самые уязвимые места окажутся под защитой. Ну и конечно, в критических ситуациях стоит рассчитывать абсолютно все предметы, находящиеся под рукой. Не исключено, что они и окажутся спасительными.