Сантехник назвал способ удалить неприятный запах из стиральной машины

Профессиональный сантехник Джеймс Кларксон из Великобритании раскрыл способ удалить неприятный запах из стиральной машины. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам эксперта, подобный запах появляется в указанной технике из-за остатков моющего средства, кондиционера для белья и частиц ткани. Они скапливаются за барабаном или в резиновом уплотнителе, а теплая и влажная среда создает благоприятные условия для возникновения плесени и размножения бактерий.

Так, чтобы справиться с данной проблемой, специалист посоветовал запустить цикл стирки без одежды при температуре воды от 60 градусов Цельсия, засыпав в барабан соду.

«Пищевая сода — это натуральный дезодорант и мягкий абразив. Она помогает разрушить мыльный налет и нейтрализует запахи, не повреждая барабан или трубы», — пояснил он.

Кроме того, Кларксон порекомендовал добавить уксус в отсек для моющих средств, чтобы избавиться от известкового налета.

Ранее в августе дизайнер интерьера из британской компании My Furniture Джеймс Пиллинг назвал распространенные ошибки при стирке постельного белья.