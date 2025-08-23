Эксперт объяснила, когда нужно начинать дрессировку щенков

Эксперт призвала дрессировать щенков с первых дней после их появления в доме. Важно не переусердствовать, не стоит ограничивать собаку в исследовании мира.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила чемпион России по общему курсу дрессировки и защитно-караульной службе, тренер Юлия Новикова.

«Своим владельцам я всегда рекомендую: «домой приехали, уже начинаем заниматься». Первое, что вы делаете, вы выставляете границы, что нельзя. Потому что нужно щенку объяснять, что нельзя есть провода, нельзя есть мебель. Соответственно, предложить щенку взамен, что можно будет погрызть. Но не ограничивать щенка в том, чтобы он познавал мир. Не пересиживать дома, после всех прививок и карантина. Щенок должен находиться в социуме».

Ранее эксперт Александр Титов рассказал, с чего нужно начинать воспитание собаки. Поведение животного важно сделать комфортным и безопасным для окружающих. Питомец должен знать как минимум две команды — запрещающую и «ко мне».