Как себя вести при встрече с пауками-осами

Жители Центральной России бьют тревогу: пауки-осы (аргиопы Брюнниха) уже замечены в 20 российских регионах, и они продолжают экспансию новых территорий. В последнее время ядовитых пауков все чаще замечают подмосковные дачники.

Аргиоп уже обнаружили в Нижегородской, Челябинской, Тульской, Липецкой, Владимирской, Калужской областях.

Специалисты признают, что они вполне могут добраться до Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, а также до Брянской, Смоленской, Кировской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей.

При благоприятных климатических условиях, то есть если зимы и дальше будут такими теплыми и бесснежными, пауки-осы могут стать постоянными обитателями Центральной России.

«Аргиопа — южный степной паук, — рассказывает корреспонденту "Вечерней Москвы" биолог, энтомолог, популяризатор науки Александр Каширский. — В последние годы его часто находили в Московской области. Это — следствие изменения климата. На север перемещаются южные виды. Они расширяют свой ареал обитания, и люди, естественно, с ними все чаще сталкиваются. На самом деле глобальной проблемы в нашествии этих "монстров" нет. Если у кого-то в саду, на даче заведется паук-оса, это даже хорошо. Пускай себе мух ловит. И я, например, радуюсь, что он в наших краях появился. Паук очень красивый. При этом, чтобы его увидеть, теперь не надо ехать в другие регионы».

Названием паук-оса обязан своему окрасу. Он черно-бело-желтый, чем-то напоминает осу. И его укус по силе воздействия на человека тоже сравним с укусом осы. То есть паук не обладает каким-то смертоносным ядом. Впрочем, тут важно учитывать, есть ли у человека аллергия.

«Но вообще, чтобы паук напал, надо его хватать, зажимать в ладони, — успокаивает Каширский. — Обычно он просто сидит на своей сети. Сам ни на кого прыгать, бросаться не будет. Мы для него не еда, а скорее обычная коряга, на которой можно посидеть. Агрессивные пауки встречаются разве что в Австралии».

Эксперт добавил, что страх перед различными насекомыми и паукообразными у людей часто преувеличен.

«Надо по возможности в себе его побороть. Тогда вы будете уже без паники, уравновешенно реагировать на любую встречу с ними, и вас никто не укусит».

День комара

21 августа отмечают Всемирный день комара. Еще в зимний период делали прогнозы, что в этом году комаров будет очень много. Якобы из-за того, что в январе не было холодов. На самом деле их количество зависит скорее от того, насколько влажно в теплое время года, были ли дожди. Ведь личинки комаров развиваются в воде. Собственно, в этом году чередовались и сухие, жаркие периоды, и дождливые. Так что в итоге назойливых насекомых было не больше и не меньше, чем обычно. В целом сосуществовать с комарами в этом году нам придется недолго. К концу лета, в сентябре, они уже начнут сходить на нет.

Впрочем, есть одно «но». В больших городах комаров можно встретить и зимой. Переживают холода они во взрослом состоянии. Могут прятаться в жилых домах, сырых подвалах. И периодически по вентиляционным шахтам залетают в подъезды и квартиры. Конечно, не стаями. Это одинокие «летчики».

Всем известно, что комары могут быть очень опасны. Они переносят страшные заболевания — в частности, малярию. В этом году в Китае ли причиной вспышки лихорадки чикунгунья. А есть ли от комаров какая-то польза?

«Вообще слово "полезный", "вредный" — это антропоцентристские термины, — отвечает энтомолог Александр Каширский. — В целом можно сказать, что комары занимают свою нишу в природе. Во многих водоемах, где они заводятся, эти насекомые служат важным элементом пищевой цепи, ну, например, кормом для молоди рыб. Взрослых комаров поедают птички, хищные насекомые. То есть как элемент пищевой цепи они действительно важны. Еще говорят, что комары, особенно самцы, являются опылителями. Но тут их роль преувеличена. Комары делают это скорее случайно. В мире полно других созданий, которые заточены именно под опыление цветов».

Редкие гости

В наших краях появились эвмены, или осы пелопеи. Это одиночные осы, они не летают стаями. И потому люди их, хоть они и давно уже с нами сосуществуют, просто не замечают.

Относительно новый вид божьих коровок называют арлекинами. К нам их завезли специалисты, чтобы эти насекомые боролись с тлей. Арлекины родом из Китая, из восточной Азии. Однако у нас они расплодились и сейчас встречаются практически повсеместно.

Оса сколия — тоже гость с юга. Редкое в наших краях и очень интересное создание. Личинки сколии развиваются в личинках жуков-носорогов, которые в окрестностях столицы встречаются довольно редко. Если вы обнаружите где-то сколию, знайте: недалеко от этого места можно найти и краснокнижного жука-носорога.