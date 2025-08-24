Дизайнер объяснил, где не стоит ставить диван в доме

Диван обычно ставят туда, где для него найдется свободное место. Однако такой подход является фундаментальной ошибкой в интерьерном дизайне. Расстановка мебели — не просто вопрос вкуса, а продуманное решение, от которого зависят комфорт и функциональность помещения, рассказала «Газете.Ru» Наталья Веденова, арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design».

© unsplash

Диван часто становится смысловым и визуальным центром комнаты. Его стиль, цвет и форма задают характер интерьера, будь то современный минимализм, классика, скандинавский стиль или лофт. Эксперт объяснила, как не нарушить баланс.

«Рассмотрим диван в гостиной. В небольшом помещении вариантов размещения для дивана немного. Когда мебель расположена слишком близко друг к другу, пространство выглядит перегруженным. Оптимальное расстояние между диваном и другими предметами интерьера — не меньше 60 см. Не стоит ставить диван вплотную к входной двери — это зрительно уменьшит пространство и сделает гостиную менее удобной для перемещения. Это касается и выхода на балкон», — объяснила она.

Размещение дивана у окна считается одним из самых спорных решений.

«Высокая спинка блокирует естественное освещение. Кроме того, такое расположение существенно ограничивает доступ к окнам — для проветривания необходимо будет забираться на диван. Близкое расположение к радиаторам нарушает циркуляцию теплого воздуха и приводит к преждевременному износу обивки мебели», — заявила эксперт.

Если размеры гостиной не позволяют переместить диван в другое место, есть решение.

«Выберите модель с низкой спинкой или угловой диван с оттоманкой — такая конструкция не будет препятствовать естественному освещению и не закроет вид из окна. Оставьте расстояние между стеной и мебелью не менее 15 см. В этом случае воздух от батареи будет свободно подниматься вверх, что позволит сохранить оптимальную температуру в помещении и эффективность работы системы отопления», — посоветовала дизайнер.

Основное правило планировки прямоугольной спальни — не ставить диван вдоль длинной стены, поскольку это визуально еще больше сузит пространство. Поэкспериментируйте с расстановкой: например, поставьте мебель по диагонали или разделите зоны с помощью акцентного кресла и стеллажа, рекомендовала она.

Размещать диван рядом с рабочим столом — не лучшая идея. Оптимальный вариант — поставить его недалеко от входа в комнату. Так пространство останется удобным и для работы, и для отдыха.