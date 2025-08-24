Какие телепередачи любят собаки

Собаки любят смотреть телепередачи о спорте и животных, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он объяснил, почему и как это происходит, передает РИА «Новости.

По его словам, раньше считалось, что животные не способны воспринимать изображения на экране, однако современные исследования опровергли это утверждение. Голубев объяснил, что восприятие собак ограничено особенностями их зрения: они распознают меньше цветов, чем люди, и предпочитают диапазон оттенков синего и желтого. Старые телевизоры с низкой частотой кадров выглядят для собак как мерцающие экраны, в то время как современные устройства передают картинку более качественно.

Характер собаки оказывает значительное влияние на ее реакцию на экран. Активные и возбудимые собаки склонны следить за динамическими объектами, а тревожные особи реагируют на звуки, такие как сигналы автомобилей или дверные звонки.

Голубев подчеркнул, что зрение у собак уступает обонянию, но все же позволяет им сосредоточиться на интересных объектах. Собаки хорошо воспринимают реалистичные образы, поэтому им интересны передачи о животных или спортивные трансляции, а мультфильмы с фантастическими персонажами воспринимаются хуже.

Кинологи рекомендуют владельцам использовать просмотр телевизора как средство снижения тревожности у животных, но подчеркивают, что прогулки и игры остаются важнейшими факторами воспитания.

