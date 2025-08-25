Агрономы рассказали, когда лучше всего собирать картошку

Специалисты посоветовали сибирякам не медлить со сбором картофеля с полей и не ориентироваться на привычные "20 сентября".

Весна пришла рано, а дожди поливали щедро – и это полностью сбило привычный график посадки и сбора урожая картофеля. В этом сезоне агрономы посоветовали сибирякам не затягивать с уборкой овощей, так как есть шанс остаться без хорошего урожая. По их словам, ориентироваться надо не на календарь, а на погоду, сорт и состояние растений. Также не следует ждать привычных "20-х чисел сентября". Об этом рассказала агроном СФНЦА СО РАН Вера Петрук.

«Обычно в Сибири картошку копали с 20-х чисел сентября. Вторая декада месяца традиционно была самой благоприятной. Но в этом году все иначе: кто-то посадил в конце апреля, кто-то в мае. У таких участков ботва уже засохла в августе. Значит, и копать пора», — объяснила специалист.

Если листья пожелтели, подсохли и легли – картошка завершила набор массы. Особенно это касается ранних и среднеспелых сортов. А вот если ботва в серых пятнах – это фитофтора. И тут, как предупреждает агроном из Бердска Михаил Воробьев, откладывать нельзя – болезнь быстро доберется до клубней, и весь урожай может сгнить.

Сорт тоже очень важен. Ранние вроде "Галы" или "40-дневки" убирают уже в конце августа. Если ботва у них еще плотная, лучше срезать ее на высоте 20 см, чтобы ускорить созревание кожуры. Среднеспелые убирают до 10 сентября, а поздние – "Лорх", "Невский" и прочие – можно оставить до конца месяца, если ботва еще зеленая.

«Многие пугаются: а если картошка не цвела? Не беда. Цветение – не показатель. Урожай все равно будет. Главное – чтобы ботва начала отмирать. А если цветет до сих пор – значит, растение еще работает. Пусть работает», — отметила агроном Людмила Шубина.

Как отметила Вера Петрук, погода решает все. Даже если картошка созрела, лезть в мокрую грядку – плохая идея, так как в погребе клубни быстро начнут гнить. Идеально копать в сухую и теплую погоду при 15–20 градусах. После дождя стоит подождать пару дней, пока земля подсохнет. Об этом пишет издание Atas.info.