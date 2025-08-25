Обнаружено природное удобрение, которое заменяет химикаты

Проблема истощения сельскохозяйственных почв может быть решена с помощью природных микроорганизмов. По данным специалистов Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений, некоторые бактерии рода Bacillus выделяют особые вещества, которые не только работают как антибиотики, но и служат натуральным удобрением, повышая плодородие земли.

© runews24.ru

Это открытие имеет большое значение для сельского хозяйства, которое, по словам учёных, нарушает естественные взаимодействия между почвой, микроорганизмами и растениями, что ускоряет истощение земельных ресурсов.

Исследователи установили, что бактерии рода Bacillus, или бациллы, могут благотворно влиять на микробное сообщество в почве, вырабатывая липопептиды. Эти соединения не только борются с грибковыми заболеваниями, но и активируют ферменты, помогающие растениям усваивать углерод, азот и фосфор. Руководитель лаборатории антимикробной резистентности института X-Bio ТюмГУ Алексей Васильченко отметил, что липопептиды "перепрограммируют" микробную экосистему, делая её более устойчивой.

По словам Васильченко, эти соединения выступают в качестве сигнальных молекул для "союзных" бактерий в почве, которые, в свою очередь, способствуют формированию биопленок на корнях. Это улучшает симбиоз между микроорганизмами и растениями, что позволяет последним получать более качественное питание. В ходе полевых испытаний препарат на основе липопептидов позволил улучшить физиологические параметры картофеля, усилив рост его корней и побегов, что подтверждает возможность их использования как безопасной альтернативы химическим удобрениям и пестицидам, сообщает РИА Новости.

Разработка агропрепаратов, содержащих определённые виды бацилл, может помочь смягчить негативные последствия земледелия для окружающей среды. Однако для их широкого применения пока недостаточно данных, и учёные планируют продолжить исследования, чтобы полностью установить все изменения, которые происходят в почве при внесении в неё бацилл. Данная работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда и Министерства науки и высшего образования РФ.