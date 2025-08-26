Профессор перечислила правила высадки саженцев

Правильно выбрать место, обеспечить площадь питания и приготовить посадочные ямы с питательным субстратом советует дачникам консультант новосибирской Дачной академии. Как напомнила Галина Титова, яблоню, смородину и жимолость не стоит высаживать там, где эти культуры уже росли. Новое место должно быть солнечным. В полной тени практически ни одна садовая культура плодоносить не будет.

«С полутенью могут мириться черная смородина, черноплодная рябина, актинидия и лимонник», – сообщила Галина Титова.

Очень частая ошибка, которую допускают садоводы-любители – загущенные посадки. Надо не забывать, что маленький саженец станет большим деревом или раскидистым кустом. Если посадить растения слишком густо, они будут теснить и затенять друг друга – ни красоты, ни урожая. При прореживании разросшиеся посадки обязательно пострадают.

Схема посадки самых распространенных садовых культур

Под ранетки и полукультурки нужно оставлять минимум 9-10 квадратных метров площади;

под стланцевую яблоню – 16-18 м2;

под облепиху – 8 м2;

под крыжовник 2,5-3 м2;

под жимолость 3,5-4 м2.

Малину и землянику высаживают рядками. При этом между кустами малины должно быть не менее 50-75 см, а между рядами 2 м. Землянику высаживают по схеме: 25-30 см между растениями, 60-80 см между рядами.

Пока плодовые деревья и ягодные кустарники молодые, Галина Титова советует их уплотнять овощными, цветочными культурами или земляникой.

Подготовка субстрата для высадки саженцев

Очень важно правильно подготовить плодовые ямы или траншеи для высадки садовых культур. От этого во многом зависит будущий урожай. Ума должна быть такого размера, чтобы не только разместить там корни, но и уложить питательный субстрат: верхний слой почвы нужно тщательно перемешать с перегноем или компостом и гранулированным суперфосфатом.

На яму для плодовых культур размеров 50х50х50 Галина Титова советует добавить 300 граммов суперфосфата на 10-15 кг компоста или перегноя. Не перепревший навоз использовать нельзя. Ягодные кустарники сажают в ямы размером 30-40х30-40х30-40 см. Если почвы на участке глинистые, песчаные или каменистые, то и посадочные ямы должны быть больше.

Саженцы, купленные в сезон посадки, можно прикопать на участке до весны. Для такого временного хранения посадочного материала нужно выкопать канаву с пологой стенкой, обильно пролить её, разложить саженцы и плотно присыпать землей. Очень важно перед самым выпадением снега разложить рядом отравленные приманки от мышей. Молодые саженцы для грызунов лучшее лакомство.

Напомним, нашествие мышевидных грызунов замечено на дачных участках под Новосибирском.