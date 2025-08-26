Что нужно делать в огороде в последнюю неделю августа

В последнюю неделю августа огородные работы приобретают особую значимость, так как это время подготовки к осеннему периоду и закладке фундамента для будущего урожая. Эксперт в области садоводства Надежда Кашнова поделилась своими рекомендациями с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По мнению специалиста, основной задачей в этот период является завершение сбора всех овощей и фруктов. Если некоторые плоды не успели созреть на грядках, их можно собрать для дозревания в помещении. Также необходимо удалить увядшие листья и побеги с плодовых растений, чтобы они не направляли свои силы на формирование последних плодов.

После сбора урожая следует очистить грядки от растительных остатков, перекопать почву и внести органические удобрения, такие как компост или перегной. Это улучшит структуру почвы и обогатит её питательными веществами. В августе также можно посеять сидераты (рожь, овёс, горчица), которые обогащают почву, подавляют сорняки и улучшают её структуру.

Многолетние растения (клубника, малина, смородина) требуют удаления старых и повреждённых побегов, а также подкормки фосфорно-калийными удобрениями для успешной зимовки. Теплицы и парники необходимо очистить от остатков, вымыть и продезинфицировать почву, чтобы предотвратить болезни и вредителей в следующем сезоне.

Таким образом, последняя неделя августа — ключевой этап подготовки огорода к зиме, который обеспечит богатый урожай в следующем году.