Собаководам объяснили, за что питомец любит хозяина

Собака любит хозяина не только за еду или внимание. Человек, по сути, является центром ее вселенной. Об этом в беседе с РИАМО заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

© Газета.Ru

К слову, даже любящий питомец может сбежать от хозяина. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в интервью «Москве 24» предупредил, что собаки гончих пород, таких как бигль и бладхаунд, любят побегать, из-за чего легко могут потеряться. В городской местности он призвал выгуливать таких питомцев только на поводке.

«Отношение людей к собакам тоже сильно поменялось со временем. Сегодня животное — это не только защитник, помощник на охоте, но и член семьи. Общение с собакой способствует выработке серотонина, снижает уровень стресса», — отметил Голубев.

При этом он подчеркнул, что не стоит очеловечивать собаку и переносить свои эмоции и чувства на животное. Но тот факт, что питомец дарит свою дружбу и остается преданным до конца жизни, может говорить о том, что собаки все-таки умеют любить.