Что делать в случае падения дерева на дачный дом

Согласно действующему гражданскому законодательству ответственность за ущерб, причинённый падением дерева, несёт собственник земельного участка, на котором это дерево росло, разъяснил в беседе с RT директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Поэтому, если дерево с соседнего участка упало и повредило ваш дом или иные строения, по общему правилу отвечать будет сосед. В некоторых случаях он может быть освобождён от возмещения вреда (дерево было здоровым и ухоженным, возникла природная чрезвычайная ситуация: штормовая погода, аномальные атмосферные осадки и тому подобное), но даже при таких обстоятельствах обязанность по доказыванию своей невиновности лежит на соседе», — рассказал эксперт.

По его словам, первое, что нужно сделать, — зафиксировать факт падения и повреждения.

«Причём чем больше у вас будет документальных подтверждений причинения вреда, тем лучше: произвести подробную фото- и видеосъёмку как самого дерева, так и повреждений дома, вызвать представителей компетентных органов и организаций (полиции для составления документов, МЧС для необходимой ликвидации последствий, председателя СНТ/ДНТ), получить оформленные документы (протокол осмотра места происшествия, акт, справку), найти свидетелей (например, других соседей)», — посоветовал Поздняков.

Далее потребуется оценить ущерб, объяснил эксперт.

«Для этого обычно проводится независимая экспертиза, результатом которой станет письменное заключение с детальным расчётом стоимости восстановительных работ. Кроме того, могут понадобиться сохранившиеся чеки и квитанции об оплате повреждённых вещей», — подчеркнул специалист.

Следующий шаг, по его словам, — обращение к соседу с претензией.

«Обычно она составляется в письменной форме, к ней прилагаются копии полученных документов. Вручить можно как лично под подпись, так и направив почтой — заказным письмом с уведомлением о вручении. Если же сосед отказывается возмещать ущерб в добровольном порядке или игнорирует требование, необходимо обращаться с исковым заявлением в суд», — заключил собеседник RT.

