Что точно придется переделывать в ремонте от застройщика? Мнение дизайнера

При выборе квартиры в новостройке с отделкой важно понимать, что качество ремонта от застройщика редко бывает идеальным. По данным исследования, опубликованного Известиями, 93% новоселов остаются недовольны. Даже в квартирах с хорошим чистовым ремонтом многое приходится переделывать, чтобы обеспечить комфорт проживания и долговечность интерьера. Вместе с Любовью Маланиной, дизайнером Estima, “Рамблер” разобрал, на что обратить внимание и что, скорее всего, потребуется менять.

Напольное покрытие

В 37% случаев при осмотре квартиры новые владельцы обнаруживают кривизну стен и полов. В бюджетных новостройках часто используют тонкий ламинат или линолеум низкого качества, который быстро изнашивается. Кроме того, само основание может быть неровным, что приводит к скрипам и деформации покрытия. Еще одна распространенная проблема — плохая шумоизоляция, из-за чего шаги и разговоры соседей снизу слишком хорошо слышны. Перед началом эксплуатации стоит проверить ровность пола, а при необходимости сделать выравнивающую стяжку и заменить покрытие на более долговечное. Если слышимость высокая, дополнительная шумоизоляция поможет сделать жилье комфортнее.​ Маланина Любовь дизайнер Estima

Стены и потолки

Даже в новых домах стены нередко оказываются неровными, а штукатурка и покраска выполнены некачественно. Используемая застройщиками краска быстро загрязняется, теряет цвет, обои могут быть наклеены с видимыми стыками или пузырями. Потолки тоже не всегда радуют качеством отделки — на них могут быть заметны неровности или следы шпаклевки.

Чтобы исправить эти недостатки, рекомендуется проверить ровность стен, а затем при необходимости заново зашпаклевать и покрыть их качественными материалами. Если потолки имеют значительные дефекты, хорошим решением будет установка натяжных конструкций.​

Электрика

Проблемы с электропроводкой в новых квартирах встречаются часто. Расположение выключателей и розеток бывает неудобным, а их количество — недостаточным для комфортного использования современной бытовой техники. Кроме того, в некоторых случаях застройщики используют провода низкого качества, которые могут не выдерживать нагрузку.

По данным опроса, проведенного платформой «Авито Услуги», 15% респондентов столкнулись с проблемами электрики при ремонте квартир. Поэтому перед въездом стоит проверить состояние электросети, добавить недостающие розетки (особенно на кухне и в рабочей зоне) и при необходимости заменить слабые кабели на более надежные.​

Сантехника и коммуникации

Бюджетное сантехническое оборудование, установленное застройщиком, зачастую быстро выходит из строя. Смесители, унитазы и раковины могут протекать, соединения — не отличаться надежностью. Нередко используются пластиковые трубы вместо металлопластиковых или медных, что влияет на долговечность системы.

Перед началом эксплуатации стоит проверить герметичность всех соединений, а если сантехника кажется ненадежной, заменить ее на более качественную. Дополнительная установка фильтров для воды поможет продлить срок службы бытовой техники и труб.​ Маланина Любовь дизайнер Estima

Двери и окна

Пластиковые окна в новых домах далеко не всегда обеспечивают достаточную шумо- и теплоизоляцию, а межкомнатные двери могут быть изготовлены из дешевых материалов, которые легко повреждаются. Цифры говорят сами за себя: на неисправность окон жалуются 72% новоселов.

Входная дверь тоже часто требует замены, так как стандартные варианты не всегда обеспечивают высокий уровень безопасности.

Чтобы решить эти проблемы, стоит проверить герметичность оконных конструкций, при необходимости заменить стеклопакеты и установить уплотнители. Входную дверь желательно сразу поменять на более прочную, с хорошей звукоизоляцией.​

Отделка ванной комнаты

Плитка в ванной может быть уложена с нарушением технологии, из-за чего швы быстро начинают пропускать влагу, а покрытие со временем теряет привлекательный вид. Кроме того, в большинстве новостроек не делают полноценную гидроизоляцию, что может привести к протечкам. Нередко встречаются и проблемы с вентиляцией, из-за чего в помещении появляется повышенная влажность и растет риск образования плесени.

Лучше сразу при заселении выбрать подходящее покрытие для стен и пола и уложить его, чтобы в следующие десятилетия не беспокоиться о ремонте в самых проблемных местах квартиры: санузле и ванной. Отличным вариантом как с эстетической, так и с практической точки зрения станет керамогранит.

Бытовая техника

В квартирах с чистовой отделкой часто устанавливают плиты, вытяжки, водонагреватели и другую технику эконом-класса. Производители могут быть малоизвестными, а само оборудование — не слишком надежным. Иногда встречаются проблемы и с расположением приборов: например, плита и мойка могут оказаться неудобно расставленными на кухне.

Перед заселением стоит проверить работоспособность всех устройств, а при необходимости заменить технику на более функциональную и долговечную. Если бытовые приборы расположены неудобно, можно пересмотреть планировку кухни.

Ремонт от застройщика — лишь первая ступень на пути к созданию комфортного и долговечного интерьера. Хотя квартиры с отделкой кажутся полностью готовыми для проживания, часто встречаются проблемы, требующие вмешательства целой бригады. Напольные покрытия, стены, электрика, сантехника, двери и окна — все эти элементы могут нуждаться в замене.

Чтобы сделать квартиру удобной и долговечной, лучше сразу заложить бюджет на исправление ключевых проблем. Проведите тщательную проверку перед въездом и определите, какие переделки действительно необходимы. Все это поможет создать идеальное жилье, соответствующее вашим требованиям.