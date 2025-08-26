Кинолог назвал человека центром вселенной для собаки

Кинолог Голубев назвал человека центром вселенной для собаки

RT на русском

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что хозяин собаки является для неё центром вселенной.

© unsplash

В беседе с РИАМО эксперт отметил, что неправильно утверждать, что питомец любит хозяина только за еду или за внимание.

«Любовь собаки — это целая сложная система социальной связи, которая выстраивалась веками в ходе процесса одомашнивания», — сказал Голубев.

По словам специалиста, отношение людей к собакам сильно поменялось со временем, и сегодня это животное является не только защитником или помощником на охоте, но и полноправным членом семьи.

«Именно поэтому уже давно собак успешно задействуют в канистерапии — это метод лечения и реабилитации с использованием специально обученных питомцев», — добавил кинолог.

