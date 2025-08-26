Кинолог назвал человека центром вселенной для собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что хозяин собаки является для неё центром вселенной.

© unsplash

В беседе с РИАМО эксперт отметил, что неправильно утверждать, что питомец любит хозяина только за еду или за внимание.

«Любовь собаки — это целая сложная система социальной связи, которая выстраивалась веками в ходе процесса одомашнивания», — сказал Голубев.

По словам специалиста, отношение людей к собакам сильно поменялось со временем, и сегодня это животное является не только защитником или помощником на охоте, но и полноправным членом семьи.

«Именно поэтому уже давно собак успешно задействуют в канистерапии — это метод лечения и реабилитации с использованием специально обученных питомцев», — добавил кинолог.

