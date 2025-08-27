Ученые поделились интересными фактами о кошках

Проводится всё больше исследований, посвящённых кошкам. Учёные изучают, действительно ли эти животные могут любить нас по-настоящему и зачем им нужны усы.

Вы можете подружиться с кошкой, медленно моргая. Специалисты из университетов Портсмута и Сассекса выяснили, что эта техника имитирует кошачью улыбку. По-видимому, она также помогает установить связь между котом и человеком.

Каждая десятая домашняя кошка страдает от страха разлуки. Учёные обнаружили, что более чем у одной из десяти домашних кошек, опрошенных в ходе исследования, были проблемы с поведением при временной разлуке с хозяевами. Также эксперты заметили, что питомцы, которые вели себя плохо при разлуке, были из семей, где не было ни одной женщины или проживало более одной женщины. С аналогичными проблемами у кошек оказали связаны отсутствие других домашних животных и отсутствие доступа к игрушкам. У кошек наблюдались при разлуке деструктивное поведение (у 20 из 30 кошек), чрезмерная вокализация (19 кошек), мочеиспускание в неположенных местах (18 кошек), агрессивность (11 кошек), возбуждение-тревожность (11 кошек), неадекватная дефекация (семь кошек), депрессия-апатия (16 кошек).

Ваш кот действительно любит вас. В сентябре 2019 года учёные пришли к выводу, что кошки, похоже, демонстрируют черты надёжной привязанности. Эти же черты наблюдаются у собак, когда их хозяин ассоциируется у них с безопасностью и спокойствием. Есть также данные о том, что кошки, перенесшие инсульт, получают внезапную дозу мозговых гормонов, подобно тому, как мы, люди, получаем их, находясь рядом с близкими.

Кошки могут предсказать приближение грозы. Если вдали уже бушует гроза, то кошка может услышать слабые раскаты грома. Также она может ощутить запах приближающегося дождя или характерный запах озона.

Кошки любят коробки, потому что в них уютно. Эти животные могут спать по 18 часов в сутки. Они одиночки, поэтому для них важно безопасное укрытие для сна. Если ваш питомец свернулся калачиком в крошечной коробке, вероятно, он просто боится холодного пола. Коты лучше всего себя чувствуют при температуре, которая примерно на 14 градусов по Цельсию выше той, что комфортна для человека.

Домашние кошки сильно влияют на местную дикую природу. Согласно исследованиям, они убивают больше добычи на определённой территории, чем дикие хищники схожего размера. В среднем это от 14,2 до 38,9 добычи на 100 акров (гектаров) в год.

Кошки не могут быть веганами. Дело в том, что им нужен таурин, который содержится только в мясе. Нехватка этого вещества может привести к слепоте и сердечной недостаточности, а избыток — к серьёзным инфекциям мочевыводящих путей.

Усы кошек делают их меткими убийцами. Называются такие волоски вибриссами. Они находятся также над глазами, на подбородке и на тыльной стороне передних лап. В них содержится большое количество нервов, помогающих кошкам чувствовать дорогу во время охоты, особенно в темноте. Благодаря усам коты ощущают расстояние до добычи во время движения.