Кинолог объяснил, почему собакам не нужно надевать строгие ошейники

Некоторые владельцы собак считают, что строгие ошейники помогают сделать питомцев более послушными и облегчают их воспитание и прогулки. Однако президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупреждает, что это заблуждение может привести к серьёзным проблемам.

В интервью для РИАМО он сообщил, что без понимания принципов работы и возможных последствий, использование строгих ошейников неопытными владельцами может нанести вред здоровью собаки и усугубить её поведение.

Строгие ошейники оснащены шипами, которые при натяжении поводка впиваются в кожу шеи собаки, вызывая неприятные ощущения. Это может привести к тому, что питомец начнёт избегать нежелательного поведения из страха перед болью. Однако такой подход лишь подавляет проблему на короткое время.

Использование строгих ошейников может вызвать у собаки стресс, страх и недоверие к хозяину. Собака может начать воспринимать владельца как источник боли, что негативно скажется на их взаимоотношениях. Вместо этого важно использовать методы, основанные на доверии и понимании, чтобы помочь питомцу развить правильное поведение.

Если собака проявляет нежелательное поведение, важно обратиться к специалисту. Профессиональный кинолог поможет разобраться в причинах такого поведения и предложит эффективные методы его коррекции.