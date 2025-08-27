Почему огурцы могут пожелтеть

Иногда огородники сталкиваются с проблемой - огурцы в итоге приобретают желтый оттенок по причине перезревания, болезни или ошибки в уходе. Издание Pravda.Ru рассказало, почему так происходит и как избежать пожелтения плодов.

© Вести Подмосковья

Самая распространенная причина - перезревание. Когда огурцы долго висят на плети, они желтеют и теряют вкус. Следует собирать урожай каждые 1-2 дня, вовремя удалять перезревшие плоды, использовать желтые огурцы для заготовок или семян. Также огурцы желтеют при недостатке азота: в начале роста их обязательно нужно подкармливать азотными удобрения, добавлять калийные подкормки для равновесия при цветении.

На ситуацию влияет и недостаток влаги в почве. Следует проверять влажность на глубину пять см, обильно поливать (особенно в жару), мульчировать грядки травой, опилками или соломой. При этом избыточный полив тоже способен привести к пожелтению урожая, ведь слишком сырая почва провоцирует гниение корней. Кроме того, огурцы могут пожелтеть при недостаточном опылении или при заражении такими болезнями, как фузариоз, вирус огуречной мозаики, грибные пятнистости. Свою негативную роль играют паутинные клещи, трипсы и тля.

Пожелтевшие огурцы не несут вреда здоровью человека, но вкус мало кого устраивает.