Дачникам объяснили, как подготовить почву к зиме

Агроном Воробьев: перед зимой почву в огороде следует накрыть листьями

Грядки в огороде перед зимой следует прикрыть мульчирующим материалом, самый привычный из которых — опавшие листья. Такой совет в интервью «Радио 1» дал агроном, биолог Михаил Воробьев. Если листья поражены вредителями, лучше их закапывать, чтобы они не становились источником болезней, отметил эксперт.

«Или, как вариант, посеять сидераты на освободившиеся грядки. Их еще называют улучшители почвы или же зеленые удобрения. После того, как они достигают высоты 15-20-25 см, их перекапывают и заделывают в почву. Они там перегнивают и обогащают почву питательными веществами», — сказал Воробьев.

К сидератам, по его словам, относятся горчица, пшеница, гречиха, рожь, ячмень.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что осенью на своем участке дачники могут высадить зимостойкие сорта черной смородины, крыжовника, малины, жимолости, яблонь и груш.

По его словам, начать посадки можно со второй половины сентября. Специалист посоветовал добавить в посадочную яму фосфорно-калийное удобрение, а также компост или торф. Это позволит обогатить почву минеральными веществами.