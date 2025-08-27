Дачников призвали обязательно сделать одну вещь перед наступлением холодов

Перед наступлением холодов необходимо обрезать деревья на дачном участке. Такой совет россиянам дал Директор по продукту STARWIND Александр Галкин, передают «Известия».

Эксперт напомнил, что обрезка деревьев помогает растениям легче переносить морозы и способствует их здоровому развитию в следующем сезоне. Удалять нужно сухие, поврежденные и больные ветви — таким образом удастся снизить риск распространения инфекций и вредителей. За обрезку стоит браться после опадания листвы и до наступления устойчивых заморозков.

Галкин рекомендовал использовать электропилу мощностью 1,5–2 киловатта или бензиновую модель с двигателем на 3-3,5 лошадиной силы. «Электрические пилы с регулировкой скорости вращения цепи отлично подходят для точечной обрезки, а бензиновые лучше справляются с сухими и толстыми ветками», — добавил эксперт.

Ранее садовод Ольга Воронова посоветовала дачникам подготовить почву под посадки в будущем сезоне в сентябре.