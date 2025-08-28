Август — месяц богатого урожая. Но важно правильно хранить овощи, фрукты и ягоды, чтобы они радовали вас не только в сезон. «Вечерняя Москва» узнала у главного садовода России Октябрины Ганичкиной, что пора консервировать в конце августа и как лучше хранить урожай.

Что пора консервировать

По ее словам, в конце августа самое время консервировать помидоры, огурцы, кабачки и патиссоны.

Соленые кабачки получаются даже вкуснее маринованных огурчиков, — отметила Ганичкина. — Также пора варить варенье, делать джемы, соки и компоты из смородины и малины.

Как хранить урожай

По ее мнению, овощи и закрутки лучше хранить в погребе, в таких условиях они могут не портиться на протяжении двух лет. Также овощи можно хранить на балконе в бумажных мешках.

Так они меньше гниют, потому что проходит воздух. А в тряпичных или полиэтиленовых мешках скапливается конденсат, который провоцирует развитие гнилостных процессов. Также в бумажном мешке сохраняется комфортная температура для правильного хранения овощей — плюс 2–3 градуса. В них хорошо хранится свекла, морковь, картошка. В таких условиях овощи можно хранить до декабря. А если зима будет теплая, то они не испортятся даже в этот период на лоджии. Также на балконе хорошо хранятся арбузы: их нужно накрыть тканью — так из них меньше испаряется влага, — порекомендовала садовод.

Кабачки, тыквы, лук и чеснок лучше хранить в кладовке или в сухом месте в квартире, подчеркнула эксперт.

Кабачки и тыквы могут долго храниться на полу в кухне или в кладовке. Особенно долго хранятся черные крупные кабачки цуккини. Если срезать их с плодоножкой, то они будут храниться до весны. Лук и чеснок хранят дома, но не на кухне, потому что там появляется много испарений и влаги при готовке. Иначе они прорастут. Лук и чеснок нужно хранить в сухом месте при температуре 16–18 градусов, — заверила собеседница «ВМ».

Ягоды и зелень можно заморозить в морозильной камере, добавила Ганичкина.

До конца лета — всего ничего, но забот у дачников еще предостаточно. Ранее кандидат биологических наук, гендиректор Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев рассказал «ВМ», что сейчас нужно обязательно сделать на загородном участке.