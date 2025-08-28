Что сажать в сентябре и октябре

Сентябрь и октябрь для садоводов традиционно связан с посадкой луковичных и многолетников. Подробнее об осенних работах на клумбе рассказало издание Pravda.Ru.

Без осенней посадки не получится вырастить полноценные красивые тюльпаны, так как им нужна стратификация холодом. Это касается и нарциссов, у которых почки закладываются в прохладе. Лилии также уходят в зиму с развитой корневой системой. Крокусам нужно укорениться до морозов, так как они расцветают ранней весной. Гиацинты и мускари не терпят весенней пересадки, лучше заняться ими в сентябре.

На осеннюю посадку также благодарно откликаются дельфиниумы, которые легко зимуют и рано просыпаются весной, флоксы, астры многолетние, люпины, календула и космея.