Как подготовить дачный дом к зимнему простою

Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов напомнил в беседе с RT, что по окончании летнего сезона многие владельцы дач оставляют дом на долгие месяцы без присмотра.

Чтобы весной не столкнуться с неприятными сюрпризами, специалист советует начать подготовку к зимнему простою заранее.

«Пройтись по дому и участку так, словно вы действительно закрываете маленький самостоятельный мир на зиму. Все окна и двери должны быть проверены на прочность, замки — смазаны и закрыты, а сараи и хозяйственные постройки — опечатаны или хотя бы заперты на надёжные замки. Если в доме есть подвал, люки или чердачные лазейки, их также стоит закрыть. Даже небольшая щель может привлечь не только любопытных людей, но и животных, которые зимой ищут укрытие», — объяснил Орехов.

Следующий шаг — коммуникации. Лучше всего самостоятельно перекрыть подачу воды и слить остатки из системы.

«Это избавит от риска замерзания труб и последующих протечек. Газовые баллоны стоит вынести в сарай или вовсе увезти, а электропитание лучше отключить на щитке, оставив включёнными только те линии, которые необходимы (например, сигнализацию, если она установлена). Холодильник и бытовая техника должны быть обесточены, а продукты убраны — иначе весной можно обнаружить не только неприятный запах, но и насекомых», — добавил собеседник RT.

Не менее важным является вопрос коммунальных платежей.

«Во многих садовых товариществах есть практика подачи заявления о сезонном отсутствии, чтобы не начисляли плату за воду, электричество или вывоз мусора. В одних местах достаточно устной договорённости с председателем СНТ, в других потребуется официальное заявление или обращение в управляющую организацию», — обратил внимание специалист.

Помимо прочего, собеседник RT поднял вопрос доверия соседям.

«Многие оставляют ключи, рассчитывая, что те будут присматривать за домом или заходить проветривать. Это удобно, если отношения действительно близкие и проверенные временем. Но важно понимать, что ключи — это ответственность, и не каждый сосед готов её нести. Более безопасный вариант — договориться о наблюдении за участком снаружи. Если же требуется, чтобы кто-то заходил внутрь, стоит оформить расписку или хотя бы обсудить всё в деталях, чтобы избежать неловких ситуаций», — заключил Орехов.

