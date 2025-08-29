Кинолог объяснил, почему нельзя использовать строгий ошейник

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев опроверг утверждение, что с помощью строгого ошейника можно исправить недостатки в поведении собаки. На самом деле, ношение такого ошейника может травмировать питомца и усугубить имеющиеся проблемы.

© unsplash

Использование строгих и электрических ошейников запрещено в Российской кинологической федерации, а за нахождение собак в такой амуниции на выставках и официальных мероприятиях по дрессировке может грозить дисквалификация, поделился специалист с РИАМО.

Использование строгого ошейника, на внутренней стороне которого расположены шипы, приводит к тому, что собака начинает ассоциировать свои определённые действия с получением боли, а некоторые питомцы со временем начинают воспринимать хозяина как источник боли. Это приводит к нарушению доверия — собака может стать нервной, раздражительной, пугливой.

С помощью строгого ошейника скорректировать поведение питомца не получится, заверил Голубев. Он посоветовал комплексно подходить к воспитанию животного, а при возникновении проблем обращаться за помощью к специалистам.

