Как изменился интерес россиян к экзотическим питомцам

Экзотические питомцы занимают менее 2% российского рынка домашних животных, при этом их владельцы тратят на содержание не меньше средств, чем хозяева кошек и собак. Такие данные приводят эксперты зооиндустрии по итогам мониторинга рынка в 2025 году.

© unsplash

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев отмечает, что поголовье экзотических животных сильно не изменилось с 2023 года и составляет примерно 1-1,5% в общем числе домашних животных в России.

«Кошки и собаки - все еще основные животные в стране», — констатирует эксперт.

Это подтверждают данные опроса сети зоомагазинов "Четыре Лапы", согласно которым доля экзотических животных среди домашних питомцев не превышает 2%. Доля товаров для экзотических питомцев в общем ассортименте составляет менее 1%.

«Самыми дорогими товарами для экзотов, безусловно, являются террариумы, особенно если речь идет о сложных конструкциях с автоматическим обогревом и освещением», — поясняют в компании.

Стоят террариумы от 3 000 до 55 000 рублей в зависимости от размера и материала изготовления. Специальное оборудование нужно докупать отдельно. Так, увлажнитель воздуха обойдется россиянам еще в 5 500 рублей, нагревательный кабель для террариума стоит примерно 2 000, коврик с подогревом и защитным кожухом - 3 500, а нагревающий камень для рептилий - около 4 000 рублей. Домики для крыс, шиншилл, ежей, морских свинок стоят около 1 000 рублей, а вот вольер для енота, по данным сайта Обустройка.ру, обойдется в 106 000 рублей.

Несмотря на небольшую долю рынка, эксперты фиксируют новые тенденции в сегменте экзотических животных.

«Интерес к ответственному содержанию экзотов растет: владельцы все чаще покупают качественное оборудование, консультируются у профильных специалистов и стремятся создать питомцам максимально комфортные условия», — сообщают в "Четырех Лапах".

При этом портрет владельца экзотического питомца достаточно размыт. Дмитриев уточняет, что, по его наблюдениям, разводят экзотов в основном мужчины среднего возраста и молодежь.

Экзотические питомцы почти не требуют ветеринарного ухода, а цены не отличаются от услуг для кошек и собак. Стоимость первичной консультации экзота начинается от 2 800 рублей в зависимости от типа животного, что соответствует цене приема у терапевта кошки или собаки. По данным сайта ветеринарного госпиталя Прайд, самые дорогие услуги для экзотов - кастрация самки красноухой и сухопутной черепахи, а также компьютерная томография мини пига с контрастом.

Одной из главных трудностей отрасли остается отсутствие системы учета.

«Нет системы и маркирования домашних животных - это проблема. Сложно понять численность даже котов и собак, а экзотических животных тем более», — подчеркивает Дмитриев.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Согласно распоряжению № 1163-р от 8 мая 2025 года, под запрет попадут более 120 видов животных, включая крупных хищников, приматов, опасных змей и ядовитых беспозвоночных. Исключения предусмотрены для зоопарков, океанариумов и питомников.