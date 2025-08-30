Кинолог перечислил основные причины тошноты у собак

Обычно рвота у собаки ассоциируется у хозяев с отравлением. Однако опытные владельцы животных знают, что тошнота у питомца не всегда свидетельствует о заболевании. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, обращать внимание необходимо на сопутствующие симптомы.

© Газета.Ru

«Если состояние животного плохое, сопровождается отказом от еды, слабостью, то необходимо, конечно, обратиться к ветеринарному врачу. Аналогично, если приступы тошноты повторяются снова», — отметил эксперт.

По его словам, помимо отравления, собаку может тошнить из-за переедания, жирной пищи, укачивания, вакцинации, теплового удара, патологий желудочно-кишечного тракта и прочего.

До этого Голубев говорил, что собаки могут страдать от стресса, также как и человек. Чтобы это состояние не затягивалось и не вредило здоровью питомца, ему нужно помочь как можно скорее. Специалист пояснил, что, говоря о стрессе, он имеет в виду потерю хозяина, смену семьи или побои, а также если животное потерялось или на него напали.