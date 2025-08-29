В России введут учет домашних животных с использованием микрочипов

Правительство России планирует ввести обязательный учет домашних животных к маю 2026 года. Как сообщила председатель комиссии Общественной палаты по экологии Елена Шаройкина, для идентификации питомцев будут использоваться различные методы, включая микрочипы и татуированные клейма.

© Ferra.ru

Конкретная реализация системы пока не определена. Предполагается, что учет будет вестись через государственную ветеринарную систему. Варианты мечения животных включают электронные радиочастотные метки-транспондеры, микрочипы и другие аналогичные средства.

По мнению эксперта, эффективность системы зависит от введения ответственности для владельцев животных. Без механизма принуждения процедура учета может остаться обязательной только для законопослушных граждан, в то время как нарушители избегут наказания.

Шаройкина не ожидает массового выброса питомцев из-за новых правил. Процедура учета будет бесплатной для населения, в отличие от самой маркировки животных. Как отметила эксперт, сложно представить владельца, который годами заботится о животном, но избавится от него из-за бесплатной процедуры регистрации.