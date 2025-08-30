Электронные ошейники для собак: помогают ли удары током

Тема использования электронных ошейников для собак вызывает много споров. Одни считают их самым эффективным способом скорректировать поведение животного, другие называют этот метод жестоким. «Рамблер» разобрался, как устроены электронные ошейники, для чего их применяют и какие риски связаны с использованием тока в воспитании питомца.

© Petra Richli/iStock.com

Электронный ошейник — это устройство, которое надевается на шею собаки и передает сигналы разной интенсивности. В набор входят корпус с электронной начинкой и металлическими контактами-электродами, которые соприкасаются с кожей животного, и пульт управления, находящийся у владельца. Современные модели работают на батарейках или аккумуляторе и позволяют регулировать силу воздействия.

Чаще всего в ошейник встроено три режима:

вибрация — легкое механическое воздействие, которое используется как предупреждение;

— легкое механическое воздействие, которое используется как предупреждение; звуковой сигнал — короткий писк, подающий собаке сигнал о нежелательном действии;

— короткий писк, подающий собаке сигнал о нежелательном действии; электрический разряд — импульс разной мощности, вызывающий болезненное ощущение.

Первоначально такие устройства разрабатывали для охотничьих и служебных собак. Предполагалось, что при помощи разряда можно быстро остановить опасное или нежелательное действие: преследование дичи, нападение или побег с места. В ситуациях, когда собака находится на расстоянии и хозяин не может контролировать ее поводком, ошейник воспринимался как способ сохранить безопасность.

Со временем владельцы домашних собак начали использовать их для коррекции поведения своих питомцев — чтобы отучить животное беспрерывно лаять, проявлять агрессию, подбирать пищу на улице. Производители подчеркивали, что устройство может стать «помощником» в воспитании. Однако у людей все чаще стали возникать сомнения, действительно ли этот метод гуманен и безопасен для психики животного.

Аргументы в пользу электронных ошейников

Часть дрессировщиков утверждает, что ошейник с электрическим импульсом помогает быстро добиться результата. Его сторонники называют такие плюсы:

воздействие происходит мгновенно, собака сразу связывает действие и наказание,

не требуется физический контакт, как при рывке поводком,

интенсивность импульса можно регулировать.

Некоторые владельцы отмечают, что с помощью электронного ошейника удалось отучить питомца убегать на дорогу или нападать на других животных. В этих случаях устройства рассматривают как инструмент безопасности.

Опасность электронных ошейников

Большинство ветеринаров и специалистов по поведению животных относятся к таким методам отрицательно. Исследования показывают, что использование электрических разрядов может вызывать у собак:

сильный стресс и тревожность,

ассоциацию боли с хозяином ли окружающей средой,

развитие агрессии или, наоборот, апатии.

Регулярные удары током способны навредить психике животного. Питомец перестает доверять хозяину и начинает бояться обыденных ситуаций. Например, собака может отказаться выходить на прогулку, если там ее били током.

Запрет ошейников

В ряде стран Европы использование электронных ошейников запрещено. Так, в Австрии, Германии и Швеции их приравнивают к жестокому обращению с животными. В Великобритании в 2018 году также приняли закон о запрете. Там подчеркивается, что воспитание должно строиться на позитивных методах, а не на боли и страхе.

В России и странах СНГ таких строгих ограничений нет, но ветеринарные ассоциации выступают против применения электрических разрядов. Они настаивают на том, что современные методы дрессировки позволяют корректировать поведение гуманно и эффективно.

Альтернативы

Вместо электронного ошейника специалисты рекомендуют:

кликер-тренинг — система поощрений за правильное действие;

дрессировка с лакомствами — формирование положительных ассоциаций;

вибрационный ошейник без тока — воздействие без боли;

поведенческая терапия у кинолога.

Такие методы требуют больше времени, но формируют доверие между хозяином и собакой. А воспитание через боль разрушает его, что в итоге приводит к еще большим проблемам.

Таким образом, электронный ошейник может казаться быстрым решением проблемы, но его применение связано с серьезными рисками для психики и здоровья собаки. Опыт стран, где такие устройства запрещены, показывает: гуманная дрессировка работает лучше и безопаснее.

