Чем опасна болезнь милдью, поражающая виноград, рассказал агроном
Многие садоводы знают, что у винограда нередко начинают усыхать листья. Если болезнь прогрессирует, лоза может практически полностью оголиться. Это заболевание известно как милдью, или ложная мучнистая роса.
Милдью является одним из наиболее опасных грибковых заболеваний, которое поражает европейские сорта винограда.
Болезнь попала в Европу во второй половине XIX века из Северной Америки и быстро распространилась по всей территории континента. Именно милдью стала причиной кризиса виноградарства в конце позапрошлого столетия.
Вызывает милдью микроскопический грибок плазмопара витикола.
«Он поражает все зеленые органы виноградного куста. Наносит большой урон в районах с влажным теплым климатом, а также расположенных в низинах. И особенно там, где не соблюдаются сроки обработки растений химикатами и выращиваются устаревшие сорта, неустойчивые к этой болезни», — рассказал агроном Павел Лагута.
Самую серьезную опасность милдью представляет для молодых листьев сортов, не обладающих устойчивостью к этому заболеванию. Осенью в зону риска попадают и взрослые листья винограда. Визуальные признаки заболевания — это пятна различной формы на листьях, побурение и усыхание соцветий и ягод. Лоза, пораженная милдью, слабеет и вымерзает, пишет aif.ru.
Кроме того, на нижней стороне листа в районе пятен образуется белый налет — это пушок грибницы. Этот налет можно стереть пальцем, что отличает милдью от болезней с аналогичными проявлениями.
Болезнь наиболее активно развивается в прохладную дождливую погоду, особенно если посадки загущены и проветривание затруднено. Восприимчивость к болезни также повышается при дефиците питательных веществ, прежде всего калия, или переизбытке азота.
Павел Лагута посоветовал в качестве профилактики милдью опрыскивать виноград системным фунгицидом, который также применяется для борьбы с фитофторозом картофеля.
