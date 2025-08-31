Чем опасна болезнь милдью, поражающая виноград

Многие садоводы знают, что у винограда нередко начинают усыхать листья. Если болезнь прогрессирует, лоза может практически полностью оголиться. Это заболевание известно как милдью, или ложная мучнистая роса.

© unsplash

Милдью является одним из наиболее опасных грибковых заболеваний, которое поражает европейские сорта винограда.

Болезнь попала в Европу во второй половине XIX века из Северной Америки и быстро распространилась по всей территории континента. Именно милдью стала причиной кризиса виноградарства в конце позапрошлого столетия.

Вызывает милдью микроскопический грибок плазмопара витикола.

«Он поражает все зеленые органы виноградного куста. Наносит большой урон в районах с влажным теплым климатом, а также расположенных в низинах. И особенно там, где не соблюдаются сроки обработки растений химикатами и выращиваются устаревшие сорта, неустойчивые к этой болезни», — рассказал агроном Павел Лагута.

Самую серьезную опасность милдью представляет для молодых листьев сортов, не обладающих устойчивостью к этому заболеванию. Осенью в зону риска попадают и взрослые листья винограда. Визуальные признаки заболевания — это пятна различной формы на листьях, побурение и усыхание соцветий и ягод. Лоза, пораженная милдью, слабеет и вымерзает, пишет aif.ru.

Кроме того, на нижней стороне листа в районе пятен образуется белый налет — это пушок грибницы. Этот налет можно стереть пальцем, что отличает милдью от болезней с аналогичными проявлениями.

Болезнь наиболее активно развивается в прохладную дождливую погоду, особенно если посадки загущены и проветривание затруднено. Восприимчивость к болезни также повышается при дефиците питательных веществ, прежде всего калия, или переизбытке азота.

Павел Лагута посоветовал в качестве профилактики милдью опрыскивать виноград системным фунгицидом, который также применяется для борьбы с фитофторозом картофеля.

Ранее стало известно, какие работы нужно провести в огороде в конце лета. По словам биолога Виктора Горячева, подгнившие плоды — яблоки и сливы — можно отправить на переработку. Также в конце лета начинают посадку луковичных цветов — они взойдут уже ранней весной. Кроме того, после сбора овощных культур рекомендуется посеять сидераты. Эти растения улучшают структуру почвы.