Как подготовить и сдать на переработку флаконы от косметики и бытовой химии

Продолжаем знакомиться с полезными фракциями в рубрике Экоразбор Куприта. Сегодня рассмотрим упаковку HDPE, полиэтилен высокой плотности. Это прочный и жёсткий пластик, который имеет маркировку «2» в треугольнике переработки.

Как отличить?

Переверните упаковку и посмотрите на дно – вы найдете шов. Это верный признак того, что упаковка изготовлена из полиэтилена высокой плотности!

В кировских Экоцентре, Экодоме и Экопункте можно сдать следующую HDPE-упаковку:

Флаконы из-под бытовой химии и уходовой косметики;

Баночки из-под лекарств;

Канистры.

Как подготовить упаковку к сдаче?

Снимите дозаторы, крышки – они часто изготавливаются из другого вида пластика и сдаются отдельно. Тщательно промойте тару HDPE от остатков содержимого и просушите. Для удобства флаконы можно смять – это сэкономит место при хранении дома и транспортировке в пункт приема вторсырья.

Раздельный сбор отходов позволяет снизить загрязнение окружающей среды и нагрузку на полигоны, приближая нас к цели национального проекта «Экологическое благополучие».

Давайте создавать чистое будущее вместе!