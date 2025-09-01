Как ухаживать за каллами

О том, какой уход нужен этим экзотическим цветам, рассказал руководитель научного центра аграрного вуза Игорь Подковыров.

Хотя белоснежные каллы давно стали символом свадебных торжеств, их палитра гораздо разнообразнее. Были выведены сорта всех оттенков: от нежно-розовых и солнечно-желтых до глубоких фиолетовых и даже экзотических зеленых. В теплый день от этих цветов может исходить тонкий аромат, напоминающий запах ананаса.

Родом из болотистых регионов Южной Африки, калла является тропическим растением, пишет «Крестьянская жизнь.ру».

Чтобы калла так же цвела в неволе, как и на Родине, необходимо ей воссоздать такие же природные условия: влажную кислую почву и особый цикл жизни. Период ее активного роста и цветения приходится на африканскую зиму, а покой – на жаркое засушливое лето. Поэтому в нашем регионе они зацветают в конце лета – начале осени, когда спадает жара.

Чтобы каллы зацвели летом, а не в конце сезона, необходимо правильно подготовить посадочный материал. Достаньте клубни и луковицы из места хранения в апреле или начале мая. Отберите для цветения только крупные и средние экземпляры (диаметром от 5 см). Мелкие луковицы высаживайте отдельно для доращивания.

Все срезы и повреждения обработайте обычной зеленкой для дезинфекции. А для стимуляции обильного цветения обязательно замочите луковицы на 30 минут в специальном стимуляторе роста для луковичных культур.