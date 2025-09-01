Волгоградским садоводам посоветовали, как ухаживать за каллами

Волгоградская правда

О том, какой уход нужен этим экзотическим цветам, рассказал руководитель научного центра аграрного вуза Игорь Подковыров.

Как ухаживать за каллами
© Global Look Press

Хотя белоснежные каллы давно стали символом свадебных торжеств, их палитра гораздо разнообразнее. Были выведены сорта всех оттенков: от нежно-розовых и солнечно-желтых до глубоких фиолетовых и даже экзотических зеленых. В теплый день от этих цветов может исходить тонкий аромат, напоминающий запах ананаса.

Родом из болотистых регионов Южной Африки, калла является тропическим растением, пишет «Крестьянская жизнь.ру».

Чтобы калла так же цвела в неволе, как и на Родине, необходимо ей воссоздать такие же природные условия: влажную кислую почву и особый цикл жизни. Период ее активного роста и цветения приходится на африканскую зиму, а покой – на жаркое засушливое лето. Поэтому в нашем регионе они зацветают в конце лета – начале осени, когда спадает жара.

Чтобы каллы зацвели летом, а не в конце сезона, необходимо правильно подготовить посадочный материал. Достаньте клубни и луковицы из места хранения в апреле или начале мая. Отберите для цветения только крупные и средние экземпляры (диаметром от 5 см). Мелкие луковицы высаживайте отдельно для доращивания.

Все срезы и повреждения обработайте обычной зеленкой для дезинфекции. А для стимуляции обильного цветения обязательно замочите луковицы на 30 минут в специальном стимуляторе роста для луковичных культур.