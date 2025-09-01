Волгоградским садоводам объяснили, что можно посадить на участке вместо абрикоса
Садовод Николай Галянтин рекомендует обратить внимание на более выносливые культуры.
Так, отличным вариантом может стать алыча, особенно такие проверенные сорта, как Найдена и Кок султан. Хотя ее косточка плохо отделяется от мякоти, это компенсируется прекрасным вкусом и ранним созреванием, когда другие фрукты еще только формируются.
Особый интерес представляет черный абрикос. Это успешный гибрид алычи и абрикоса, созданный отечественными селекционерами. Сорта Кубанский черный и Черный бархат сочетают сладость абрикоса с устойчивостью алычи к болезням. Их косточка хорошо отделяется, а вес плодов достигает 35–40 граммов.
Деревья начинают плодоносить уже на 3-й год. Они отличаются компактными размерами и хорошей зимостойкостью, что делает их идеальными для волгоградского климата.
Эти сорта созревают в середине или конце июля и практически не поражаются монилиозом, клястероспориозом и бактериозом.