Что можно посадить на участке вместо абрикоса

Садовод Николай Галянтин рекомендует обратить внимание на более выносливые культуры.

Так, отличным вариантом может стать алыча, особенно такие проверенные сорта, как Найдена и Кок султан. Хотя ее косточка плохо отделяется от мякоти, это компенсируется прекрасным вкусом и ранним созреванием, когда другие фрукты еще только формируются.

Особый интерес представляет черный абрикос. Это успешный гибрид алычи и абрикоса, созданный отечественными селекционерами. Сорта Кубанский черный и Черный бархат сочетают сладость абрикоса с устойчивостью алычи к болезням. Их косточка хорошо отделяется, а вес плодов достигает 35–40 граммов.

Деревья начинают плодоносить уже на 3-й год. Они отличаются компактными размерами и хорошей зимостойкостью, что делает их идеальными для волгоградского климата.

Эти сорта созревают в середине или конце июля и практически не поражаются монилиозом, клястероспориозом и бактериозом.