Как помочь растениям в саду пережить зиму?

Правильно внесенные удобрения помогут садовым деревьям и кустарникам набраться сил в зимний период и проснуться готовыми к обильному урожаю. Издание Pravda.Ru рассказало о порядке действий.

Осенью нужно исключить азот, так как он стимулирует рост зелени, и вместо этого сделать упор на фосфор и калий для укрепления корней. Так, в случае с яблонями и грушами подкормку нужно вносить в ямки, ведь у этих деревьев корни находятся глубоко. В приствольном круге нужно выкопать около восьми лунок (для взрослых деревьев) глубиной 20-25 см, положить по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, а затем засыпать и полить.

Сливы, вишни и черешни чувствительнее к морозам. Нужно рассыпать удобрения по проекции кроны из расчета 5 ст.л. суперфосфата и 3 ст.л. сульфата калия на один квадратный метр. Затем грунт следует перекопать.

Смородину в октябре стоит подкормить фосфорно-калийным удобрением (3 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. сульфата калия под куст), а в ноябре - органическим (перепревший навоз, овощные очистки или пищевые отходы). Крыжовнику и айве японской требуется аналогичный двухступенчатый процесс: в октябре подойдет 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. сульфата калия, а в ноябре разведенный коровяк или куриный помет. Малине в начале осени пригодится раствор из 1 л воды, 3 ст.л. суперфосфата и 3 ст.л. древесной золы.

Облепихе достаточно подкормки раз в два-три года - 3 ст.л. суперфосфата под куст с легким рыхлением. Актинидии и лимоннику китайскому нужно рыхление в конце сентября, 1 ст.л. суперфосфата и сульфата калия на куст, последующий обильный полив.