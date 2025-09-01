Дачница рассказала об особенностях черных помидоров

Черные помидоры вырачтила у себя в теплице и собрала богатый урожай жительница рабочего поселка Мошково Ирина Сердюк. Сад и огород – это хобби главного редактора газеты «Мошковская новь». Ирина посвящает много времени любимому занятию и делится своими успехами с друзьями и знакомыми в мессенджерах.

© VN.ru

«Черные помидоры мы впервые посадили в прошлом году, – рассказала VN.ru Ирина. – У нас такая традиция: мама покупает разные семена на рассаду, а моя задача уже вынести подросшую рассаду в теплицу и, как говорится, вырастить урожай».

Сорт, который произвел фурор в социальных сетях, называется «Черная красавица».

«Он нам очень понравился тем, что на кустиках достаточно много плодов, они необычные, красивые, но и, что самое главное, очень вкусные, сладкие», – делится редактор газеты.

В 2025 году семья Сердюк посадила черных помидоров побольше – настолько они всем понравились.

«Тем, кто хочет их попробовать, скажу, что навряд ли они подойдут для засолки, хотя мастерицы наверняка придумают рецепты, чтобы их на зиму закрутить, – говорит Ирина. – Мы же предпочитаем кушать помидоры свежие. «Черная красавица» подходит для салатов и очень хорошо хранится. Сейчас уже подходят туманы, даже теплица не спасает. Я помидоры собираю в коробку, убираю в темное место, и они уже созревают под одеялом. Уже снег лежит, а у нас еще помидоры домашние свежие».

Наша коллега замечает, что определить спелость «Черной красавицы» не так просто. Часто помидоры полностью черные, ни одного зеленоватого или красноватого пятнышка.

«Зрелость я определяю исключительно прощупыванием каждой помидорки. Если они мягкие, значит, поспели», – говорит хозяйка.

Ирина Сердюк дает всем практический совет: на прохладные дни теплицу следует закрывать и не трогать. Так помидоры быстрее созреют.

В сентябре прошлого года жители Новосибирской области интересовались черной картошкой.