Топ-10 простых способов избавиться от пыли в доме

Каждой хозяйке знакома вечная борьба с пылью. Полностью избавиться от нее невозможно, однако существуют способы значительно сократить ее количество и ускорить процесс уборки.

© Vse42.ru

Основные методы профилактики пыли:

1. Антипылевые сетки

Установленные на окна антипылевые сетки с мелкими ячейками способны удерживать до 80% уличной грязи и частиц пыли. Это позволит забыть о постоянной стирке штор и частых уборках.

2. Воздушные очистители с HEPA-фильтрами

Приборы эффективно удаляют мелкую пыль и аллергены из воздуха квартиры. Их рекомендуется устанавливать ближе к источнику поступления загрязненного воздуха, например, возле окна.

3. Регулярный контроль влажности

Оптимальная влажность воздуха (40–60%) помогает снизить накопление пыли благодаря уменьшению статического электричества. Использование увлажнителя существенно облегчает борьбу с пылью.

4. Фильтры в вентиляционных системах

Современные приточно-вытяжные установки обеспечивают поступление чистого воздуха, предотвращая проникновение пыли и загрязнений. Установка фильтров на этапе ремонта особенно эффективна.

5. Правильный выбор придверных ковриков

Хорошее решение – использование двух качественных ковриков перед входом: один снаружи, второй внутри помещения. Так большая часть песка и грязи останется на пороге.

6. Натуральные ткани вместо синтетики

Замена тканевых покрытий диванов и кресел на натуральные волокна (лен, хлопок) снизит уровень накопления пыли и облегчит уход за мебелью.

7. Контейнеры для вещей в шкафах

Использование закрытых коробок и контейнеров для хранения предотвращает оседание пыли на поверхности книг, одежды и прочих предметов.

8. Минимизация количества ковров

Выбор гладких напольных покрытий позволяет значительно уменьшить объем накапливающейся пыли. Если отказаться от ковров сложно, старайтесь выбирать изделия с коротким ворсом.

9. Уход за домашними животными

Вычесывание кошек и собак уменьшает распространение шерсти и загрязнения в помещении, облегчая поддержание чистоты.

10. Влажная уборка сверху вниз

Начинать уборку лучше с верхних частей комнаты, постепенно переходя к нижней части. Этот метод предотвращает повторное осаждение пыли на поверхностях, которые уже были убраны.

Чем убирать пыль

Лучший инструмент – микрофибра, которая хорошо собирает пыль и не распыляет ее. Хлопковые салфетки тоже подойдут, но перьевые метелки ("пипидастры") только переносят пыль с места на место.

Поможет и простая химия: антистатический спрей. Наносите его на салфетку, а не на мебель, чтобы избежать образования липкого слоя. Можно создать домашний аналог раствора: добавьте немного кондиционера для белья в воду (пропорция 1:4), сообщается в дзен-канале "Обустройство и ремонт".