Эксперт рассказал, как продлить жизнь букету цветов

Срезанные цветы начинают увядать уже через несколько часов: они лишаются питательных веществ, в воде размножаются бактерии, а листья продолжают терять влагу. Как сохранить букет дольше и какие популярные советы оказываются мифом, рассказала ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Евгения Гладких. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, добавлять в вазу сладкую газировку или удобрения бесполезно и даже вредно: сахар ускоряет рост микроорганизмов, а избыток минеральных солей обезвоживает ткани. Не помогают и грубые методы вроде раздавливания стеблей молотком или надрезов крест-накрест — они лишь открывают путь бактериям.

Оптимальный вариант — косой срез под углом 45° и использование отстоянной водопроводной воды. Каждый день воду нужно менять, вазу мыть, а стебли обновлять прямо под водой, чтобы избежать воздушных пробок. Листья ниже уровня воды стоит удалять: разлагаясь, они становятся источником бактерий.

Существуют и рабочие «домашние рецепты»: раствор сахара с добавлением кислоты и нескольких капель хлорсодержащего средства или таблетка аспирина, которая действует как антисептик. Для цветов с плотными одревесневшими стеблями, например роз, помогает кратковременное погружение среза в кипяток, чтобы убрать воздушные пробки.

Самым надежным решением остаются готовые препараты вроде «Кризала», которые одновременно питают цветы и препятствуют росту бактерий. Но даже в этом случае важно держать букет вдали от солнечного света, батарей и особенно от фруктов, выделяющих газ этилен, ускоряющий увядание.