Как выбрать подходящий интерьер для дома и квартиры

Если помещение оформлено в конкретном стиле, оно выглядит более цельным и аккуратным. Но, не имея опыта, трудно определиться, как работать с интерьером. Рассказываем, как это сделать.

Эксперты:

Анна Солдаткина, руководитель департамента дизайна ассортимента Hoff;

Александр Шестаков, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, гендиректор Первой мебельной фабрики.

Зачем выбирать подходящий стиль в интерьере

Первое впечатление у человека всегда складывается на основе внешней картинки, поэтому стиль в интерьере - очень важный, требующий добросовестного подхода элемент. При этом стиль должен соответствовать характеру человека, его образу жизни. Стиль оказывает значительное влияние на атмосферу и комфорт в помещении, определяя наше настроение и самочувствие. Выбор цвета, освещения и материалов влияет на ощущение уюта, расслабления или, наоборот, бодрости. А может даже привести к стрессу. Поэтому важно не ошибиться в выборе.

Стили в интерьере: обзор направлений

Для начала надо понять, что такое стиль и из чего можно сделать выбор.

Многие люди путают понятия "стиль" и "дизайн". А разница между ними - колоссальная.

Дизайн - это планирование, проектирование и создание объекта, продукта или целой системы с учетом функциональности, эргономики, освещения, технических аспектов (таких как материалы, инженерные системы, акустика, вентиляция), удобства использования и визуальной привлекательности, говорит руководитель департамента дизайна ассортимента Hoff Анна Солдаткина.

А стиль - это конкретное выражение, манера, особенность в дизайне, которая придает ему определенный характер и индивидуальность. На него влияют как архитектура помещения, так и отделочные материалы, мебель и аксессуары. Например:

В неоклассическом стиле, как правило, высокие потолки и присутствует лепнина;

Для прованса характерны пастельные тона и дерево;

Для минимализма - прямые формы и линии, а также натуральные материалы без лишнего декора;

Для скандинавского стиля - натуральное дерево (сосна и береза) и яркие принты на текстиле.

Основные категории

Теперь надо определиться, с каким конкретно стилем мы будем работать. Чтобы облегчить выбор, можно выделить несколько категорий:

Современные стили интерьера - это группа направлений, которая включает в себя минимализм, скандинавский стиль, хай-тек, лофт и эко-стиль, объединенные общей идеей функциональности, комфорта, эргономичности и современных материалов.

Классические стили интерьера - это группа стилей, вдохновленных античностью и эпохой Возрождения, отличающихся симметрией, гармонией пропорций, использованием натуральных материалов, элегантностью и отсутствием кричащих элементов.

Смешанный стиль - в него можно включать сразу несколько элементов от разных стилей. Цель такого подхода - получить уникальный, индивидуальный интерьер, объединяющий лучшие решения из разных эпох, культур и направлений, выходя за рамки строгих правил и классификаций. Сочетать можно множество стилей, все это будет индивидуально. Например, можно скрестить лофт и прованс или же классику и минимализм, и у вас получится свой уникальный дизайн интерьера.

Топ популярных стилей в России на 2025 год

Самый популярный в 2025 году - современный стиль в природной цветовой гамме и с использованием натуральных материалов, рассказывает Анна Солдаткина. В тренде природные оттенки - зеленый, голубой, терракотовый. Этот стиль сочетает в себе функциональность, технологичность и экологичность, а также отражает актуальные тенденции и потребности современного общества. А простые геометрические формы, чистые линии и отсутствие лишнего декора делают его универсальным для любых пространств.

На втором месте по популярности - неоклассический стиль. Зародился он еще в конце XVIII века, как реакция на излишества барокко и рококо. Появление неоклассики было обусловлено стремлением общества к более строгим и гармоничным формам при сохранении классических пропорций. Для этого стиля характерны излишняя декоративность, округлые плавные формы, симметричность и детализация декоративных элементов. А в принтах используются мотивы эпохи Ренессанса, классицизма и барокко.

Главный стиль на рынке сейчас - софт-минимализм, говорит президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. Покупатели стали более рациональными и не хотят видеть в интерьере лишние элементы. В отличие от традиционного минимализма, который может быть слишком сухим, софт-минимализм включает мягкие цвета и создает комфортную, удобную атмосферу. Он сочетает в себе чистое пространство, лаконичные линии, неброские цвета и акцент на функциональность.

Также, по словам эксперта, популярен стиль джапанди - сочетание скандинавской философии уюта и японской эстетики минимализма. Отсюда и название, которое образовано от слов Japan и scandi. Стиль близок к софт-минимализму, поскольку японский стиль достаточно рационален и в то же время комфортен.

Популярные стили в интерьере с примерами

Современный стиль

Современный стиль - самый популярный и полюбившийся. Это обобщенное понятие, включающее в себя множество направлений дизайна, но объединяемое функциональностью, свободой пространства, лаконичностью форм и нейтральной цветовой гаммой с яркими акцентами.

Характерные признаки современного стиля:

Нейтральная цветовая палитра с ярко выраженными акцентами;

Простые геометрические формы и четкие линии, которые придают стилю ясность и сдержанность;

Использование современных и натуральных материалов. Лучше всего подходят дерево, металл и стекло.

Скандинавский стиль

Скандинавский стиль зародился в XVIII веке в Швеции как "густавианский стиль", а его окончательное формирование и международное признание как современного направления дизайна интерьеров и предметов обихода пришлось на 1930-1950-е годы. Он эволюционировал из классического стиля, но с учетом сурового северного климата. Стал синонимом простоты и функциональности.

Характерные черты скандинавского стиля:

Светлые тона;

Натуральные материалы, преимущественно дерево;

Обилие естественного света;

Простота и функциональность.

Скандинавский стиль лучше всего подходит для небольших квартир, студий и загородных домов, где важна визуальная легкость и функциональность. Однако, если вы предпочитаете яркие, сложные интерьеры или хотите чего-то нестандартного, то скандинавский стиль может показаться вам скучноватым.

Лофт

Стиль лофт - это индустриальный дизайн интерьера, возникший в США в середине XX века. Он сочетает элементы грубой отделки и открытые пространства.

Ключевые особенности данного стиля:

Высокое потолки;

Большие окна;

Открытые балки и коммуникации;

Минимальное количество мебели;

Необработанные стены (например, из кирпича или бетона) - самая главная отличительная черта данного стиля;

Цветовая палитра обычно монохромная (серый, белый, черный), дополненная яркими акцентами или натуральными оттенками дерева.

Но есть у него и минусы. Правильное оформление помещения в таком стиле обходится достаточно дорого. Холодность и недостаток уюта могут вызывать у вас неприятные эмоции. Можно столкнуться с трудностями в уборке.

Стиль лофт требует большого пространства. В целом он подходит для любых просторных помещений с высокими потолками. Это могут быть и квартиры-студии, и двухуровневые квартиры, и частные дома.

Классический стиль

Классический стиль интерьера - это направление, основанное на эстетике античности и эпохи Возрождения. Этот стиль олицетворяет благородство и стабильность, не выходит из моды и включает в себя элементы барокко, рококо и других исторических направлений.

Классический стиль интерьера характеризуется:

Симметрией, гармонией и престижем;

Использованием натуральных материалов (в основном дерево, мрамор и другой камень);

Благородными и приглушенными цветами;

Роскошным, но не перегруженным декором;

Тяжелой резной мебелью.

Классический стиль - нестареющий тренд, который создает ощущение солидности и изящества, отражает любовь к качеству и проверенным решениям, однако он может обойтись вам очень дорого. Лучше использовать классику в интерьерах частных, загородных домов. Для таких помещений она подойдет лучше всего.

Прованс, кантри

Стиль интерьера кантри использует очарование деревенской жизни. Отличается простотой, натуральностью и близостью к природе. Чаще всего имеется в виду его французская разновидность под названием "прованс".

Основные признаки этих стилей:

Светлые пастельные тона;

Натуральные материалы (например, дерево, камень, хлопок или лен);

Можно использовать искусственно состаренную мебель;

Цветочные мотивы в текстиле и декоре;

Кованые элементы и обилие света.

Основной акцент делается на простоте, домашнем уюте и близости к природе, создавая атмосферу спокойствия и свежести, свойственную южным французским деревням. Наиболее хорошо прованс будет смотреться на кухне или в спальне.

Хай-тек

Стиль хай-тек, что в переводе означает "высокие технологии", - это современный минималистичный стиль, подчеркивающий технологичность и функциональность.

Для него характерны такие признаки:

Обилие металла, стекла и пластика;

Монохромная цветовая палитра с акцентами;

Большие окна и открытые несущие конструкции;

Трансформируемая мебель.

В таких интерьерах ценятся функциональность, технологичность и лаконичность, а декор практически отсутствует, уступая место источникам света и сложным системам освещения. В стиль может хорошо вписаться система "умный дом", а также другая современная техника.

Эклектика и фьюжн

Стиль эклектика, или фьюжн - направление, которое означает смешение и гармоничное соединение разнообразных элементов декора. Тут важна насмотренность и профессиональный подход, чтобы смешение элементов разных стилей не привело к тому, что стиль будет просто отсутствовать.

Смесь стилей: плюсы и подводные камни

Если вы хотите, чтобы интерьер получился гармоничным и сбалансированным, лучше придерживаться одного стиля. Смешивая их, очень легко перегрузить пространство и соединить несовместимые фактуры и цвета, которые будут не дополнять друг друга, а "спорить" между собой, рассказывает Анна Солдаткина. Но если очень хочется показать свою индивидуальность, можно соединить разные стили, однако надо быть очень осторожными с выбором цвета, материалов, текстуры и т. д., иначе такое смешение приведет к хаосу в интерьере и лишь покажет отсутствие вкуса.

При сочетании двух стилей лучше всего придерживаться пропорции 80/20, где 80% - это первый доминирующий стиль, а 20% - вторичный. Для хорошего, гармоничного сочетания можно попробовать соединить такие стили:

Скандинавский и лофт;

Минимализм и классика;

Лофт и прованс;

Скандинавский и кантри.

Как выбрать стиль в интерьере: пошаговая инструкция

Но как же все-таки выбрать нужный вам стиль?

Начните с подбора референсов, советует Анна Солдаткина: изучите фотографии интерьеров, которые вам нравятся, проанализируйте, какие элементы вас больше всего привлекли в них.

После этого оцените свое пространство, его планировку и освещение. Если помещение небольшое, используйте современные стили, в которых преобладают светлые тона, чтобы визуально его увеличить и сделать эргономичным и функциональным.

Например, для компактных помещений отлично подходит скандинавский стиль.

Для дома с большой площадью и высокими потолками подойдет неоклассический стиль, он придаст интерьеру изысканности.

Учитывайте свои хобби, интересы, привычки и образ жизни. Важно понимать, кто будет жить в доме и какую функцию выполняет каждая комната, чтобы разместить всю необходимую мебель, но не перегружать пространство лишними предметами, советует Солдаткина.

Примеры:

Для квартиры лучше всего подойдет минимализм, скандинавский стиль и лофт. Минимализм подойдет любителям простоты, скандинавский - поклонникам света и уюта, лофт - тем, кто ценит индустриальные мотивы.

Для загородного дома хорошими вариантами будет классика и кантри. Классика подойдет для солидных домов и подчеркнет статус, кантри добавит деревенского уюта.

Бесплатные онлайн-сервисы для подбора стиля

«Самый популярный сервис, с помощью которого можно подобрать подходящий стиль, - это Pinterest, — говорит Анна Солдаткина. — Но это только идеи, для реализации которых еще нужно найти похожую мебель, чтобы воплотить увиденное на картинке в жизнь. У крупных сетей магазинов мебели и товаров для дома сейчас есть собственные сервисы с вдохновляющими идеями. Там представлено много фотографий с готовыми интерьерами в разных стилях и есть список товаров для их создания, которые сразу можно купить в одном месте».

Ошибки при выборе стиля интерьера

Самая распространенная ошибка - когда при выборе стиля интерьера не учитывается реальная планировка жилья, считает Анна Солдаткина. Например, человек подбирает фотографии гостиной, где в центре стоит большой диван и вокруг него много свободного места. А в жизни получается, что тот занял практически всю комнату. Такие же ошибки зачастую совершаются при выборе дивана в магазине: в торговом зале он смотрится довольно скромно, а в квартире оказывается огромным.

Еще одна ошибка - не учитывать стиль имеющейся мебели, которую хочется сохранить и вписать в новый интерьер. А очень важно отталкиваться именно от него. Например, если вы решили оставить кожаный диван с прямыми строгими линиями, то создать вокруг него интерьер в неоклассическом стиле будет сложно.

Также часто не обращают внимания на освещение в квартире. Планирование электрики - это самый первый этап ремонта, подчеркивает Солдаткина. Поэтому нужно заранее продумать, где будут располагаться источники света, чтобы заранее подвести к ним проводку.

Конечно же, обязательно ориентируйтесь еще и на свои личные ощущения. Не стоит слепо следовать моде и выбирать тот стиль, который сейчас популярнее всего. Отталкивайтесь от того, что нравится именно вам.

Когда стоит обращаться к профессионалу?

Если выбор дается тяжко, можно обратиться к профессиональному специалисту, который поможет вам определиться.

Если вы хотите просто слегка обновить интерьер в одной комнате, наверное, можно обойтись собственными силами, рассуждает Анна Солдаткина. Но если речь идет о полноценном ремонте или обновлении всей квартиры (например, вы решили сделать интерьер в одном стиле), лучше обратиться к профессионалу. Так вы получите не только красивую картинку, но и тщательно продуманное, функциональное и удобное пространство. Кроме того, дизайнеры знают, как сэкономить, подобрать недорогие, но качественные товары и оптимизировать расходы. Интерьер будет выглядеть дороже, чем он есть на самом деле.

Часто задаваемые вопросы

Какой стиль в интерьере самый популярный в 2025 году?

Самый популярный стиль сейчас - это, несомненно, софт-минимализм, считает Александр Шестаков. Этот стиль сочетает в себе чистое пространство, лаконичные линии, неброские цвета и акцент на функциональность. Сейчас тренд на мебель без обилия декоративных элементов. Фокус внимания переместился на такие детали, как надежность фурнитуры, качество сборки и отсутствие лишних деталей.

Можно ли смешивать стили?

Смешивать стили можно, главное - делать это осторожно и с умом. Например, можно скрестить лофт и прованс или же классику и минимализм, и у вас получится свой уникальный дизайн интерьера.

Как выбрать стиль для маленькой квартиры?

Лучше использовать современные стили со светлыми тонами. Например, скандинавский стиль.

Для маленьких пространств прежде всего стоит обратить внимание на модульные системы мебели, которые способны адаптироваться даже к самым компактным помещениям, отмечает Александр Шестаков. Большой выбор материалов отделки делает модульные системы подходящими для любого интерьера.

Что выбрать — лофт или хай-тек?

Если вам по душе креативная непринужденная атмосфера, индустриальные элементы и свободное пространство, то выбирайте лофт. Хай-тек подойдет, если вы цените функциональность, современные технологии, гладкие поверхности и монохромную цветовую гамму.

Какой стиль лучше подходит для кухни?

Для маленьких кухонь подходят светлые, функциональные стили, такие как минимализм, скандинавский и современный, визуально расширяющие пространство. Для больших кухонь лучше выбирать более массивные и объемные стили, например, классический или кантри.

Стиль интерьера - очень важная составляющая, ведь он как минимум несколько лет будет определять ваше настроение. Ориентируйтесь на советы дизайнеров, но учитывайте и свои предпочтения.