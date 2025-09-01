Перечислены преимущества использования дерева в отделке дома

Одно из преимуществ отделки дома из дерева — долговечность. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер строительной компании KUB HOUSE Андрей Карпов.

© unsplash

«Когда речь заходит о премиальной отделке, дерево всегда занимает особое место. Особенно ценно использование редких пород: дуба, ореха, тика. Они не только красивы, но и крайне долговечны: правильно обработанная древесина служит десятилетиями, а при уходе только хорошеет со временем», — заявил эксперт.

Карпов отметил, что в деревянных домах премиальная отделка особенно выигрышна: древесина сама по себе обладает высокой энергоэффективностью и создает комфортный микроклимат, а использование современных материалов усиливает эти свойства.

По его словам, в отличие от многих искусственных материалов, дерево требует к себе внимания, но взамен оно сохраняет тепло, регулирует микроклимат в помещении и делает пространство «дышащим».

«Именно поэтому заказчики премиум-объектов выбирают дерево: оно придает интерьеру индивидуальность и подлинность, а также такие пространства способствуют оздоровлению и продлению жизни», — заявил Карпов.

Эксперт пояснил, что дорогие породы и авторская обработка — инвестиция в характер дома.

«Такие вложения всегда оправдывают себя, потому что создают добавленную стоимость. Дом, в котором использованы эксклюзивные деревянные элементы, всегда будет дороже и привлекательнее для покупателя или арендатора», — пояснил он.

